Primeira-ministra britânica soube de morte da rainha Elizabeth II pelo secretário de gabinete

A nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, soube da morte da rainha Elizabeth II às 16h30min desta quinta-feira (8), no horário de Londres. A notícia chegou por meio de seu secretário de gabinete, Simon Case, segundo seu porta-voz oficial.

Truss foi a primeira a se pronunciar após a morte da rainha, cumprindo o protocolo real, que concede ao chefe do governo britânico o direito de ser o primeiro a se manifestar publicamente quando morre um monarca. Ela foi a última pessoa a estar em uma agenda oficial com a rainha, na terça-feira (6).

O comunicado à primeira-ministra, bem como seu pronunciamento, seguem a Operação London Bridge, um conjunto de formalidades planejadas para o anúncio da morte da rainha.

De acordo com a Operação, a notícia da morte foi informada, num primeiro momento, a familiares próximos de Elizabeth II, incluindo o rei Charles III, seu filho, que assumiu o trono. Depois, o aviso chegou ao secretário particular da rainha, que foi quem entrou em contato com o gabinete da primeira-ministra recém-empossada.

Próximos passos

Nas primeiras 24 horas após a morte da rainha, o Conselho de Ascensão é convocado no Palácio de St. James, um dos mais antigos da Inglaterra, para proclamar rei o primogênito de Elizabeth II, Charles.

Atualmente, o conselho é composto por mais de 600 políticos de alto escalão, incluindo a primeira-ministra Liz Truss.

Uma vez assinada a proclamação e resolvidos os trâmites de divulgação, o texto é lido da varanda do Palácio de St. James. A cerimônia conta com saudações de armas e outras formalidades.

Além desse compromisso, a primeira-ministra tem uma reunião marcada para as 21h locais com ministros.

Primeira declaração pública

Truss fez a primeira declaração pública após a morte de rainha Elizabeth II. O discurso ocorreu na área externa de Downing Street, em Londres.

No ato, a primeira-ministra disse que o Reino Unido está "devastado" com a notícia da morte da rainha e que é um "enorme choque para a nação e para o mundo". Truss também descreveu a monarca como uma "rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída" e completou que "sua devoção ao dever é exemplo para todos nós".

Foi a chefe do governo britânico, ainda, quem anunciou o reinado de Charles III.

Ex-primeiro ministro se manifesta

Boris Johnson, ex-primeiro ministro da Inglaterra, também prestou homenagem à monarca. Segundo ele, Elizabeth II era "atemporal" e "tinha um poder único e simples de nos fazer felizes". "Por isso que a amávamos", declarou.

Legenda: Boris Johnson era o primeiro-ministro britânico até a semana passada. Foto: Shutterstock

Johnson se disse ainda "sufocado de tristeza" neste momento. Apesar disso, acredita que rei Charles III "fará justiça ao seu legado".