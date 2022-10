Ator Kevin Spacey nega acusações de abuso sexual em julgamento

O protagonista de "House of Cards", Kevin Spacey, negou em julgamento civil as acusações de abuso sexual feitas pelo ator Anthony Rapp, nesta segunda-feira (17). O julgamento prosseguirá nesta terça-feira (18).

"Não me lembro de ter estado com ele em nenhuma festa privada, nem tenho memória de ter estado com ele em um apartamento", afirmou Spacey, no tribunal onde ocorre o julgamento, em Manhattan. Em 2017, Rapp denunciou que foi abusado quando era menor de idade, em uma festa ocorrida em 1986. Rapp tinha então 14 anos, e Spacey, 26.

Spacey, de 63 anos, já obteve uma vitória quando o juiz Lewis Kaplan rejeitou a alegação de defesa de Rapp, 50 anos, de que se tratou de um ato intencional.

Em sua denúncia, Rapp afirma que Spacey o convidou para ir a seu apartamento em Manhattan, onde o carregou nos braços "como um noivo carrega uma noiva para passar pela porta" quando ele assistia à TV, colocou-o na cama e se esfregou nele.

Em maio, Spacey foi acusado de agressão sexual por outros três homens, no Reio Unido. As acusações abrangem um período compreendido entre março de 2005 e abril de 2013.

Julgamento

A defesa de Spacey tentou desmontar as alegações de Rapp, apontando várias contradições sobre datas. Além disso, a defesa alegou que, ao longo dos anos, o ator tentou dar uma versão em que escondeu a presença de seu amigo John Barrowman no primeiro encontro com Kevin Spacey, que, segundo este, ele foi o único.

No interrogatório desta segunda-feira (17), Spacey afirmou que havia tentado manter sua sexualidade e sua vida no âmbito privado. Ele descreveu seu pai como um "supremacista branco" e "neonazista", que não gostava de homossexuais nem do seu interesse por teatro, o que ele nunca havia revelado em público.

Referindo-se às acusações que Rapp tornou públicas em um artigo de 2017 na revista "Buzzfeed", Spacey disse que ficou "surpreso, assustado e confuso", e embora não tivesse "ideia de onde isso poderia ter acontecido", fez um pedido público de desculpas por recomendação de seus assessores, o que hoje lamenta.

A publicação de 2017 fez Spacey admitir publicamente sua orientação sexual. "Eles me acusaram de tentar mudar de assunto, de tentar desviar a atenção ou de que estava confundindo uma acusação com ser gay, o que nunca foi a minha intenção", disse, entre lágrimas, acrescentando que "nunca teria feito nada para ferir a comunidade gay".

