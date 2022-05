Ator Kevin Spacey é acusado no Reino Unido de agressão sexual contra três homens

O ator americano Kevin Spacey, de 62 anos, foi acusado, nesta quinta-feira (26), por agressão sexual contra três homens, no Reino Unido. As acusações abrangem um período compreendido entre março de 2005 e abril de 2013.

Em 2017, ele viu sua carreira bem-sucedida destruída por acusações de atentado ao pudor e agressão sexual que, posteriormente, foram retiradas.

A Polícia Metropolitana de Londres abriu uma investigação após receber denúncias contra o 'anjo caído de Hollywood 'por supostas agressões que teriam sido parcialmente cometidas no bairro londrino de Lambeth, onde fica o famoso teatro Old Vic, do qual foi diretor artístico entre 2004 e 2015 .

Após "uma revisão das evidências coletadas pela polícia de Londres", o Crown Prosecutor's Office (Ministério Público da Inglaterra) anunciou que "autorizou processos criminais contra Kevin Spacey".

"Também foi acusado de fazer com que uma pessoa participasse de uma atividade sexual com penetração sem seu consentimento", afirmou Rosemary Ainslie, chefe da divisão de crimes especiais em Londres.

Agressões

Duas acusações referem-se a agressões sexuais em março de 2005 contra um dos denunciantes, em Londres. Outra agressão sexual envolveu um segundo denunciante em agosto de 2008, também com participação em atividades sexuais com penetração sem seu consentimento.

O ator é acusado de uma quarta agressão sexual contra um terceiro denunciante, em abril de 2013, em Goucestershire, no sudoeste da Inglaterra.

Depois de receber reclamações de membros de sua equipe, o teatro Old Vic inicialmente encomendou uma investigação interna a um gabinete jurídico sobre o comportamento de seu ex-diretor artístico.

No total, "20 depoimentos pessoais de suposto comportamento inadequado de Kevin Spacey" foram coletados, afirmou.

