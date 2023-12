Julio Cesar saiu de casa há duas semanas, após decidir se separar de Susana Werner, diz site

Conforme o Extra, Julio Cesar saiu de casa no dia 30 de novembro, após decidir se separar de Susana Werner. Na ocasião, a atriz postou um vídeo em suas redes sociais refletindo sobre traição: “O cara traiu a si próprio, ele traiu a própria família, traiu as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você”, dizia ela.

O ex-goleiro, que tem dois filhos com Susana, se mudou para um novo endereço em Lisboa. Em maio, o casal já havia anunciado a separação, mas voltou atrás. Dessa vez, segundo uma fonte do Extra, é definitivo. “Ele disse que não tem mais volta”, disse a fonte.

Desde maio, eles tentavam se acertar. A relação, no entanto, teria se desgastado de vez.

Em dezembro, Susana confirmou a separação em suas redes sociais, e tem desabafado sobre o assunto. Ela reclamou que continua sem receber um centavo do ex-marido.

“Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu”, disse a atriz em um dos desabafos.