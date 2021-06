Juliette retorna à Paraíba e reencontra família; veja fotos

Após seis meses longe de casa, por conta do BBB 21, a maquiadora e advogada Juliette Freire retornou rica para casa. Nesta terça-feira (15), ela reencontrou os familiares.

No Instagram, os irmãos da paraibana registraram o carinho pela vencedora do BBB 21. "Venho dividir minha felicidade com todos vocês. Minha maninha veio nos ver. Pensem no orgulho que não para de crescer dentro de mim.Te amo, minha bonequinha", escreveu Lourival Feitosa.

Veja fotos:

Legenda: Juliette aparece emocionada ao reencontrar irmãos Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Juliette ao lado do irmão Foto: Reprodução/Instagram

A emoção também tomou conta das imagens publicadas pelos irmãos de Juliette. Nino mostrou o reencontro emocionado acompanhado de choro. "Coração quase que não aguentava de tantas saudades. Te amo, meu amor", publicou ele

Desde o fim do reality da TV Globo, Juliette realizou uma série de publicidades no Rio de Janeiro. Ela virou embaixadora de diferentes marcas nacionais.

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire foi a grande vencedora do BBB 21. A paraibana se consagrou campeã em maio deste ano. Do reality, ela ganhou R$ 1,5 milhão e um carro zero km.