Juliette Freire alcança marca de 30 milhões de seguidores no Instagram

A paraibana Juliette Freire atingiu a marca de 30 milhões de seguidores no Instagram neste domingo (30). A vencedora da 21ª edição do reality show só tinha 4 mil quando entrou para o programa da TV Globo este ano.

Antes de alcançar a marca, esse lugar de destaque era ocupado por Sabrina Sato, que participou da terceira temporada do confinamento. Atualmente, a apresentadora é seguida por 29.792.426 pessoas, pouco menos que Juliette.

"Quem acordou com 30 milhões de seguidores aqui no Instagram?!", escreveu a advogada nas redes sociais, aproveitando para agradecer o carinho do público. Além do sucesso estrondoso, Juliette venceu a edição e levou R$ 1,5 milhão na final do jogo.

Desde o início da exibição do BBB 21, inclusive, ela foi a participante com crescimento mais frequente na rede social em questão. Atrás dela, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, também alcançou números expressivos, acumulando quase 14 milhões de seguidores.

Legenda: Juliette alcançou a marca na manhã deste domingo (30) Foto: reprodução/Instagram

Consciência nas redes

Recentemente, Juliette Freire decidiu gravar um vídeo no IGTV para alertar a população sobre os perigos da Covid-19 e lamentar a morte de uma pessoa da equipe dela em decorrência da doença.

Além disso, a ex-BBB utiliza frenquentemente o alcanço nas redes para ressaltar a necessidade de utilização da máscara PFF 2, recomendada como o melhor tipo em meio à pandemia de coronavírus.