Juliano Cazarré compartilha foto do filho como coroinha: 'enche o coração do papai de alegria'

O ator Juliano Cazarré, conhecido pelo papel de Alcides no remake de Pantanal, compartilhou neste domingo (2) um registro de seu filho, Inácio. O pequeno está servindo como coroinha na Paróquia São José, no Rio de Janeiro.

Religioso, o artista compartilhou a foto no Instagram citando Provérbios 22: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele”.

"Nosso Inácio servindo na Paróquia São José, enche o coração do papai de alegria. Senhor, eu me entrego todo a Vós; e a Vós confio minha família. Que o fogo do Teu Sagrado Coração seja a luz que guia nossos passos nesse mundo de trevas. Glorioso São José, rogai por nós", escreveu na legenda.

Nos comentários, seguidores parabenizaram o pai pela criação do filho. "Exemplo de paternidade e força, você inspira os homens", disse uma seguidora. "O melhor lugar para nossos filhos estarem é a serviço do Senhor, que lindo, que Deus continue abençoando sua família linda", comentou outra.

Luta da filha caçula

Inácio é o filho mais velho de Juliano Cazarré. A mais nova, Maria Guilhermina, nasceu com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein

No final de junho, o ator publicou comemorando um ano da pequena.

“Um ano vida da nossa valente Maria Guilhermina de Guadalupe! Um ano que valeu por dez! Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor! Tanto amor. E fé”, escreveu.