Juliana Perdomo se emociona ao conhecer filho após complicações no parto: 'Deus me permitiu voltar'

A influenciadora Juliana Perdomo se emocionou ao conhecer o filho oito dias após o nascimento da criança e registrou o momento nas redes sociais. Juliana sofreu uma série de problemas no parto, realizado em Goiânia, e não se conteve ao segurar a criança no colo, desabando em lágrimas.

O bebê nasceu bem e saudável, em um parto realizado no dia 26 de julho, na cidade de Iporá. Juliana, no entanto, apresentou uma série de complicações de saúde e precisou ser entubada. A alta veio no último sábado (3), quando ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde estava internada.

"Meu filho, você nasceu um dia depois do meu aniversário e no dia do seu aniversário comemoraremos nossas vidas juntos todo dia 26. Viver isso tudo por você nos fez mais fortes, nos fez mais corajosos, nos fez aprender a ser ainda mais gratos por cada coisinha que já éramos antes mesmo de você vir ao mundo. Deus me permitiu voltar para meus três filhos, minha família", escreveu ela no Instagram.

Tatiana Perdomo, irmã de Juliana, afirmou que o parto do terceiro filho de Juliana foi agendado, realizado com mais de 39 semanas de gestação. Além disso, ela não havia apresentado nenhuma complicação durante a gravidez, assim como nenhum histórico de doença cardíaca ou respiratória.

Segundo os familiares de Juliana, ela teve uma descompensação cardiorrespiratória na sala de parto e foi diagnosticada logo em seguida com embolia amniótica. A embolia acabou desenvolvendo uma síndrome respiratória aguda.

Ao longo da mensagem, Juliana citou a dificuldade dos últimos dias, mas agradeceu pela vida do filho. "Deus não nos prometeu uma vida confortável, sem dor... pelo contrário, pediu para que saibamos enfrentar nossas cruzes independente do peso dela e que saibamos carregar com fé e perseverança sem se curvar diante do peso… você nos ensinou muito nesses 9 dias de vida!", reforçou ela.

No fim, a influenciadora explicou que tudo tem se tornando um ensinamento, ressaltando como é "bom viver". A publicação teve mais de 109 mil curtidas em poucos minutos após a postagem.