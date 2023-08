João Vicente relata frustração amorosa com amiga de Monica Iozzi: 'ela é um boy lixo'

O ator João Vicente de Castro abriu o coração sobre um relato engraçado e delicado de um date com uma das amigas da atriz Monica Iozzi. De forma bem humorada, o artista deixou a colega boquiaberta ao revelar os detalhes do encontro durante o programa Alma de Cozinheira, apresentado por Paolla Carosella no GNT.

"Eu era apaixonado por uma amiga da Monica, e aí a gente estava em um vai, não vai... E aí, falei para ela: 'cansei'! Se você quiser, vai no dia tal, no lugar tal - que era meu aniversário, no caso -, e aí a gente vai ficar junto", começou ele sobre a ocasião.

O desfecho, entretanto, não teria sido tão favorável ao ator, que acabou frustrado com o fim da história. Monica, ouvindo o relato, não deixou de rir e de ficar chocada com a atitude da amiga.

"Passei a noite inteira olhando para a porta, e ela não chegou. Três da manhã ela apareceu de pijama. Falei: 'Pronto, vou casar'. Nos abraçamos, a gente ficou junto. Quatro e meia, ela sumiu. Ela é um boy lixo", completou João Vicente, divertindo Monica e Paolla.