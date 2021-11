Jô Soares lamenta morte de Cristiana Lôbo: 'A Cris me fez acordar chorando'

Emocionado com a morte da jornalista Cristiana Lôbo, Jô Soares contou à GloboNews nesta quinta-feira (11) que "acordou chorando" com a notícia. A colunista trabalhou por muitos anos com o apresentador no quadro "Meninas do Jô".

“A Cris me fez acordar chorando hoje, porque realmente ela faz uma falta enorme. É uma presença extraordinária, uma placidez, sabe? Ela falava as coisas com uma tranquilidade, uma serenidade e uma verdade", desabafou Jô.

O apresentador continuou a homenagem: "Além de ter uma beleza transcendente. Ela deixa muita saudade, muita saudade em todos nós".

Morte de Cristiana Lôbo

Cris Lôbo morreu na manhã desta quinta-feira (11), em São Paulo. Ela era comentarista de política da GloboNews. A jornalista estava com 64 anos. A causa da morte foi um mieloma múltiplo, um tipo de câncer.

"A coisa que eu mais senti falta quando eu parei na televisão foram as meninas. Aquilo me enriquecia muito, me dava uma alegria fantástica estar ao lado de jornalistas extraordinárias, todas elas. Era uma festa para mim quando chegava o dia das meninas, era realmente o auge da semana", desabafou Jô Soares, por telefone.

