Jesus Luz revela que não irá a show de Madonna no Rio por 'desentendimento' recente com a artista

Ex-namorado da cantora Madonna, com quem esteve junto de 2008 a 2010, o modelo Jesus Luz revelou que não vai ao show da diva pop no Rio de Janeiro. A revelação foi feita por ele em entrevista ao programa "Amaury Jr.", nessa terça-feira (23).

“Não tem como fingir que está tudo bem. Tive um desentendimento com ela semana passada por mensagem, então eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto”, disse, durante o bate-papo. Lembrando que a apresentação gratuita acontece, dia 4 de maio, na praia de Copacabana e a estrutura do palco já está sendo montada.

O post com momentos da conversa com a repórter Giullia Marchetti rendeu muitos comentários. "Se nem Jesus quer ir ao show da 'Mandona', porque eu tenho que ir?", brincou um internauta. "Você não vai fazer falta", disseram vários seguidores. "Tenho vários discos da @madonna. Acho uma grande estrela do pop. Mas os últimos 'chiliques' dela, mandando cadeirante levantar, mandando brasileiros pararem de falar em português e outras frescuras, me encheu a paciência. É muito ego!", avaliou outra pessoa.

A cantora e o brasileiro se conheceram em 2008 quando a artista esteve no Rio, posando para um ensaio fotográfico. Em 2009, Jesus Luz fez uma aparição no clipe da artista, “Celebration”, interpretando um DJ. Em fevereiro de 2010, Madonna apareceu no Brasil para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Entretanto, o relacionamento do casal acabou logo depois.