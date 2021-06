Jennifer Lopez e Ben Affleck são flagrados aos beijos em jantar de aniversário

Legenda: Jennifer Lopez e Ben Affleck foram filmados em aniversário da irmã da cantora Foto: Reprodução/Page Six

A cantora pop Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck foram flagrados, nesta segunda-feira (14), trocando beijos durante um jantar em Malibu, no estado da Califórnia. Em vídeo divulgado pelo site americano Page Six, os dois aparecem juntos em clima de romance.

Na ocasião, J Lo e Ben Affleck estavam no aniversário da irmã da cantora, Linda Lopez. Nas redes sociais, os fãs avaliam o retorno do casal. Eles tiveram um relacionamento e foram até noivos entre 2002 e 2004.

Em fotos do portal americano é possível ver os dois aos risos, em carícias e conversas ao pé do ouvido. Max e Emme, os filhos gêmeos de Jennifer Lopez e Marc Anthony, também estavam no encontro.

Os casamentos de J Lo

Legenda: Jennifer Lopez e Ben Affleck em filme "Gigli" Foto: Columbia Pictures/Divulgação

J Lo e Ben Affleck namoraram entre os anos de 2002 e 2004. Na época, eles até chegaram a atuar juntos em um filme, intitulado "Contato de Risco (Gigli)". Em 2003, Ben Affleck pediu Jennifer Lopez em casamento, mas a união foi desmarcada apenas quatro dias antes de acontecer.



Meses depois, a cantora subiu ao altar com Marc Anthony, pai dos gêmeos, Emme e Maximillian. Já Ben Affleck se casou com Jennifer Garner em 2005. Juntos, eles são pais de Violet, Seraphina e Samuel. Em 2017, Jennifer Lopez conheceu ainda Alex Rodriguez, com quem ficou até o início de 2021.

Depois do fim do último relacionamento, a cantora se reaproximou do ator em maio deste ano. Eles viajaram juntos ao Yellowstone Club em Montana e, posteriormente, também alugaram casa de férias em Miami.

Ao todo, J Lo teve quatro casamentos. Ela já selou matrimônio com Ojani Noa (de 1997 a 1998), Cris Judd (de 2001 a 2003) e Marc Anthony (de 2004 a 2014).

Os relacionamentos de Ben Affleck

O enlace de Ben Affleck com a atriz Jennifer Garner foi o mais duradouro da lista de namoros. Os dois começaram relacionamento em 2004, logo após o fim do namoro com J.Lo. Eles casaram em cerimônia nas Ilhas Turks e Caicos, no Caribe.

Garner deu à luz Violet Anne Affleck, primeira filha do casal, hoje com 15 anos. A segunda herdeira veio em 2009, Seraphina Rose Elizabeth Affleck, 12 anos. O terceiro filho, Samuel Garner Affleck nasceu em 2012. Em 2018, os atores anunciaram o divórcio e surpreenderam o público.

Meses depois, Ben Affleck apareceu com a produtora de televisão Lindsay Shookus. Os dois foram flagrados algumas vezes juntos andando pelas ruas de Nova York e Los Angeles, nos EUA. Entretanto, a relação nunca chegou a ser assumida como oficial.

Com a atriz Ana de Armas, o ator americano viveu o mais recente relacionamento. Os dois deram início ao namoro em 2020 e chegaram a morar juntos, segundo alguns portais de notícias sobre famosos.