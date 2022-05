Jennifer Grey relembra acidente com Matthew Broderick com duas mortes

A atriz Jennifer Gray, de 62 anos, relembrou o trauma que viveu em um acidente de carro com Matthew Broderick, 60, ainda nos anos 80, e que resultou na morte de duas pessoas. Os detalhes estão em seu livro "Out of the Corner: A Memoir", que também fala de seu relacionamento com o ator. As informações são do Uol.

"O acidente de carro na Irlanda foi, eu diria, talvez o maior trauma da minha vida. É muito difícil descrever quando você tem uma experiência de quase morte e está presente na morte de outras pessoas", conta Gray.

"Estar sozinha numa estrada no meio do nada, sem mais ninguém por perto ou consciente, foi muito aterrorizante? Isso levou a tantas outras coisas na minha vida", escreveu ela.

Ferimentos graves

O acidente aconteceu pouco antes do lançamento do famoso filme "Dirty Dancing", de 1987. Broderick estava ao volante e teve ferimentos graves. "Eu era a única testemunha viva porque Matthew havia sobrevivido, mas ele estava inconsciente, com amnésia e estava muito ferido", revelou a atriz.

"Eu pensei que ele estava morto. Eu nem sabia que havia outras duas mulheres que foram tragicamente mortas na época. É apenas algo que você simplesmente não volta da mesma maneira", lamentou.

Os atores se conheceram no set de "Ferris Buellers Day Off", mas esconderam o relacionamento antes de ficarem noivos enquanto o filme de 1986 ainda estava em produção. Os dois ficaram juntos por 12 anos antes de terminarem em 1988. Logo, Broderick seguiu em frente com Sarah Jessica Parker, com quem se casou em 1997.