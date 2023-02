James Flynn, co-produtor de 'Os Banshees of Inisherin', morre aos 57 anos

O produtor cinematográfico irlandês James Flynn morreu no úlitmo sábado (11), em Dublin, na Irlanda. O co-produtor de "Os Banshees of Inisherin", filme indicado ao Oscar 2023, faleceu aos 57 anos. A causa do óbito não foi revelada.

Com direção de Martin McDonagh e atuações de Colin Farrell e Brendan Gleeson, "Os Banshees of Inisherin" recebeu nove indicações ao Oscar 2023, entre eles o de Melhor Filme.

Outro filme que lhe rendeu indicações ao Oscar foi "The Door", de 2008, que foi dirigido por sua esposa Juanita Wilson, com quem ele teve dois filhos, Alex e Anna.

Flynn também trabalhou em "Angela's Ashes" (1999); produziu "O Último Duelo", com Ben Affleck e Matt Damon; "Desencantada"; e foi produtor-executivo de "Vikings" e "Vikings - Valhalla", além de outras séries como "Os Borgias", "Camelot" e "Os Tudors".

PRODUTORA FAMILIAR

A Metropolitan Films, produtora que Flynn fundou com Juanita, divulgou um comunicado nesta segunda-feira (13).

"Todos nós da Metropolitan Films estamos profundamente tristes com a morte de nosso estimado fundador, colega e grande amigo James Flynn, que partiu pacificamente na manhã de sábado com sua esposa Juanita Wilson e os filhos Alex e Anna ao seu lado", dizia a nota.

“James lutou contra sua doença recente com coragem, dignidade, positividade e discrição até o fim”, acrescentou a produtora. “Por esse motivo, estamos cientes de que a notícia de sua morte foi um choque inesperado para todos nós e para muitas pessoas dentro e fora da indústria", diz a mensagem.