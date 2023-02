Maria Casadevall faz imersão na Floresta Amazônica com a namorada

Afastada das redes sociais, Maria Casadevall apareceu em clique raro durante uma imersão na Floresta Amazônica. Ela estava acompanhada da namorada, a musicista Larissa Mares, e de amigas, no último fim de semana. A imagem foi compartilhada no Instagram do Quilombo Criativo, coletivo do qual a artista participa.

Durante o Carnaval, segundo o jornal Extra, a atriz participará novamente de um retiro espiritual, dessa vez na Chapada dos Veadeiros, onde ela também esteve entre o Natal e o Ano Novo.

Maria Casadevall fez a primeira aparição pública com Larissa em setembro de 2021, na estreia de um filme, em São Paulo. O caso de amor começou em uma oficina de percussão.

Maria já foi apontada como namorada de Caio Castro, após atuar com o ator em "Viver a Vida”, em 2013, o que nunca foi confirmado por nenhum dos dois.

Atualmente, ela está afastada da carreira artística para se dedicar à espiritualidade.