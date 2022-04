Ivy Moraes diz que conversas vazadas em Twitter foram há quatro anos

A mineira Ivy Moraes, do BBB 20, esclareceu que as conversas vazadas no perfil dela no Twitter sobre uma suposta traição ao ex-marido, Rogério Fernandes, são de quatro anos atrás. A modelo também aproveitou para informar que a Justiça oficializou o divórcio do então companheiro.

"Estou muito feliz porque só eu sei o quanto foi dificil conseguir isso, mas ontem a juíza que estava à frente do meu caso decretou o divórcio, que eu queria já há um tempo, e graças a Deus isso foi decretado", contou.

Ivy, então, mencionou a invasão desse sábado (9) à conta do Twitter, lembrando que na semana passada o WhatsApp já havia sido hackeado também.

Mas, só para esclarecer, essas conversas que estão circulando nas redes sociais não são de agora, não são atuais. Elas são apenas de quatro anos atrás. Então, tem bastante tempo. É alguém que já tinha isso salvo no telefone e apenas agora quis expor essa situação de quatro anos atrás".

Vazamento

Os detalhes íntimos sobre um suposto encontro de Ivy com um homem foram vazados por uma mulher que se apresenta como noiva dele.

"Essa Ivy que vocês seguem aqui, acabou com a minha vida! Acabou com o meu noivado! Ela se envolveu com o meu noivo (na ocasião) e isso foi o fim de um sonho para mim", disse Julia.

A pessoa insiste em acusá-la pelo fim da relação. "Olha o seu nível, você sabia da minha pessoa, você fala o meu nome o tempo todo! Isso, sou a Júlia, qual Júlia? Ah, você sabe qual, é essa mesma que você diz ser uma trouxa no áudio!".