Festa do BBB ontem provocou reações dos brothers; veja o resumo

A festa do BBB 22 entre a noite desse sábado (9) e a madrugada deste domingo (10) provocou múltiplos sentimentos e reações nos confinados. Ao som de Ludmilla, eles sincronizaram coreografias, choraram com canções e discutiram sobre o paredão com uma série de alfinetadas aos adversários.

Ludmilla, esposa da ex-bbb Bruna, que esteve no elenco vip desta edição, cantou sucessos como "Maldivas", "Tua voz" e "Invocada". Este último hit, por exemplo, fez os brothers executarem a coreografia oficial e foram notados pela artista. "Para a direita, sincronizado!", orientou a cantora.

Apesar da euforia, também houve um momento de emoção. Linn da Quebrada, uma das indicadas à berlinda com Gustavo e Eliezer, chorou o ouvir "Tua voz", parceria de Lud com Glória Groove. A sister ficou bastante emocionada durante a canção.

Jogo repetitivo

Linn, inclusive, conversou com Gustavo sobre percepções do jogo e disse que o paranaense parou de 'cumprir o que prometeu' depois de se aliar a um grupo na casa.

"Olha, vou ser sincera aqui, hein. Eu falei que você sempre foi muito coerente e sincero, que você chegou aqui com uma proposição de jogo que era muito interessante para movimentar o jogo naquele momento e que você cumpriu o que prometeu. Mas que, nesse momento, você se aliou a um grupo", afirmou.

O bacharel em Direito reagiu alegando que se arrependeu da justificativa usada nos 30 segundos de defesa durante o programa ao vivo.

"Eu queria fazer não uma defesa minha, eu queria fazer uma defesa em que o público olhasse para os três e falasse: quem desses três ou qual desses três foi o menos importante para a dinâmica do jogo? Quem não jogou até o momento? Quem jogou por ocasião?", contou.

Sem relevância

Já Gustavo e Eliezer conversaram em tom de despedida sem nenhum embate direto, mas para os demais confinados eles teceram críticas uns aos outros.

Primeiro, Gustavo falou que o designer não teve nenhuma relevância para o jogo. Para ele, seria "mais legal" se Eliezer deixasse a casa na berlinda deste domingo (10).

Eliezer, por sua vez, considerou em papo com Arthur Aguiar que Gustavo se acomodou no reality show e o seu discurso de "movimentar o jogo" perdeu força.

"Gustavo tinha um discurso quando entrou na casa. Ele não fazia parte de nenhum grupo, que a ideia era colocar quem não foi no Paredão. Até o momento da Laís sair, fica claro que vocês tinham uma indisposição. Eu escutei algumas coisas, principalmente, quando você era líder na semana. Aí, quando a Laís sai, do nada, fica tudo bem", declarou.