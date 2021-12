Isabella Fiorentino e Arlindo Grund deixam o comando de Esquadrão da Moda; conheça os substitutos

O ‘Esquadrão da Moda’ vai voltar para a grade de programação do SBT em 2022. Porém, sem os apresentadores Isabella Fiorentino e Arlindo Grund. Assumem o comando do programa na nova temporada a modelo Renata Kuerten e o estilista Lucas Anderi.

No Instagram, o diretor artístico do SBT, Fernando Pelégio, explicou que Isabella e Arlindo chegaram a ser convidados para protagonizar a nova temporada, mas recusaram o convite por razões pessoais e profissionais.

“Se reinventaram e hoje têm outros objetivos pessoais e profissionais que requerem muita atenção e tempo. Educadamente declinaram nosso convite e, tenho certeza, com o coração partido, também”, disse Pelégio.

O ‘Esquadrão da Moda’ foi interrompido em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Antes do hiato, o programa estava no ar pelo SBT há mais de uma década, desde 2009.

Reações dos apresentadores

A ex-apresentadora Isabella Fiorentino comentou a postagem de Pelégio.

“Os melhores momentos da minha vida foram vividos aí”, escreveu ela, citando a construção da amizade com Grund, o “frio na barriga da estreia” do programa, a excitação com os números de audiência, os encontros com o empresário e apresentador Silvio Santos e o apoio dos colegas da equipe durante a gestação e o nascimento de seus filhos.

“O esquadrão é um sucesso e, agora, serei uma espectadora (torcedora) do programa. Vamos receber @renatakuerten e @lucasanderi com muito carinho e respeito porque eles são feras no que fazem!”, comemorou Fiorentino.

A nova apresentadora, Renata Kuerten, também rasgou elogios para os Fiorentino e Grund nas redes sociais ao anunciar o comando do programa no ano que vem. “O Arlindo e a Isa, pra mim, são referências pra vida. Eu admiro muito eles e quero poder levar pelo menos um pouquinho do que eles levaram nesses 12 anos de ‘Esquadrão da Moda’”, comentou.

Lucas Anderi postou uma foto ao lado de Kuerten e do apresentador do 'Domingo Legal', Celso Portiolli, para anunciar sua participação no 'Esquadrão da Moda'. Na legenda, escreveu: "Estou muito feliz".