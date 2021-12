Integrantes do grupo cristão Kemuel são criticados por participação em festa à fantasia

Integrantes do grupo cristão Kemuel, atualmente uma das grandes influências de música gospel no País, foram duramente criticados na internet nesta quinta-feira (2), após a divulgação de fotos de uma festa à fantasia no Halloween, ocorrida em 31 de outubro. As informações são do Uol.

Dos cinco integrantes, estavam presentes na festa os vocalistas Heric Tolentino e Beresix. Eles aparecem junto a outras pessoas e foram desaprovados sobretudo pelas roupas que usaram, e pelo fato de estar em uma celebração considerada por grupos religiosos como não cristã.

As fotos foram divulgadas nas redes sociais pelo site Fuxico Gospel, que encabeçou as críticas ao grupo. Segundo os próprios administradores, as imagens foram derrubadas pelo Instagram.

Nas redes sociais, usuários disseram sentir vergonha do grupo, por eles misturarem "Deus com coisas mundanas". Após a repercussão, os cantores se defenderam.

Festa de aniversário

"Era um aniversário que a aniversariante escolheu ser a fantasia. Fui de Itachi porque amo Naruto. Não conhecia grande parte de quem tava lá. Independente de crenças, religião ou qualquer que seja nossas diferenças. Trato todos com carinho e amor", disse Heric.

Beresix, por sua vez, postou uma série de stories questionando aos seguidores se eles vão a festas de aniversário e se acreditam nas coisas que lêem.

"Resultado do quiz: se você é um seguidor e respondeu verde em todas as perguntas, parabéns, você é um seguidor com o mínimo de senso e autocrítica, agora se você respondeu vermelho, e não é seguidor, você é oficialmente um fuxiqueiro", disse o cantor, em referência ao perfil que postou as imagens.