Julian Morris, ator de 'Pretty Little Liars', assume relacionamento com artista plástico Landon Ross

Julian Morris, um dos astros de "Pretty Little Liars", assumiu o relacionamento com o artista Landon Ross após 18 anos juntos. O intérprete do personagem Wren publicou diferentes fotos com o parceiro no Instagram, na manhã desta quinta-feira (2).

“18 anos juntos e eles foram os melhores porque foram com você. Eu te amo”, escreveu o ator na postagem.

Legenda: Julian Morris e Landon Ross em praia Foto: Reprodução/Instagram

Nas fotos publicadas por Julian Morris é possível ver momentos em viagens dos dois. Uma imagem revela o casal de mãos dadas olhando para um área de montanhas. Em outra cena, aparece em um campo de flores.

De acordo com portais de celebridades, o casal já apareceu junto em diferentes grupos de amigos, mas nunca havia se pronunciado oficialmente sobre a união.

As fotos do casal ganharam mais de 47 mil curtidas em poucas horas no ar.

