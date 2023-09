Influenciadora que compartilhava rotina com câncer de mama morre aos 35 anos

A influenciadora digital americana Nicky Newman, que ficou famosa nas redes sociais ao compartilhar com os seguidores seu tratamento contra o câncer de mama, morreu aos 35 anos. A notícia foi postada no Instagram de Nicky, com um texto escrito por ela.

“Se você está lendo isso, significa que morri, mas aguentei 5 anos e meio, nada mal para um câncer de mama estágio 4. Eu não perdi nada, o câncer eventualmente tomou conta e tudo bem, todos nós sabíamos que isso iria acontecer”, diz parte do texto.

Assuntos relacionados

Alex, marido de Nicky, também escreveu uma mensagem no perfil da influenciadora. Os dois se conheciam desde que tinham 14 anos.

“Nicky nunca aceitou meias-medidas, ela pegou a vida com as duas mãos e tornou cada momento especial e memorável. Ela criou um legado aqui, um lugar onde qualquer pessoa pode ver que a vida é feita de positividade, sorrisos e felicidade. Mesmo através das dificuldades… mesmo que pareça impossível”, postou.

Nicky era acompanhada por mais de 310 mil seguidores. Ela descobriu o câncer após passar por um aborto. Na ocasião, os médicos disseram a ela que o câncer já havia se espalhado, e que ela não teria muito tempo de vida. Ainda assim, a influenciadora compartilhou sua jornada e ficou conhecida pelo bordão “vá agarrar a vida”.