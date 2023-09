Nara Paraguaia, namorada de Toguro, mostra hematoma devido à internação: ‘dói demais’

A influenciadora Nara Paraguaia mostrou aos seguidores do Instagram, nesta terça-feira (19), hematomas no braço devido à internação. A namorada do influenciador Toguro deu à luz ao filho do casal, Gael, no último dia 6, mas teve hemorragia pós-parto e chegou a ser entubada.

Nos Stories, Nara explicou que o hematoma foi ocasionado após tentarem achar a veia dela. “Meu braço está roxo, verde. Olha como está. Agora está lindo, confesso. Dói muito! Não consigo esticar, estou na fase em que não consigo esticar tudo. Dói demais até para segurar o Gael. Por isso quase nem apareci nos primeiros dias com o Gael, porque segurava ele com o braço direito e com o esquerdo não conseguia nem pegar o telefone”, iniciou ela.

“Na hora em que estava na sala de cirurgia, tentaram achar a minha veia. Mas como eu estava tendo hemorragia, a veia fechou. Cutucaram e não acertaram. Tive que levar aqui na artéria aorta, e ficou no meu pescoço”, finalizou.

Ela ainda explicou que o hospital fez um ultrassom no braço dela, para descartar uma possível trombose. "Está tudo ok. Só esperar passar esse processo inflamatório".

Logo após o nascimento do filho do casal, Toguro apareceu chorando em vídeo postado no Instagram, pedindo orações para Nara. Na ocasião, ele explicou que a companheira tinha tido uma grande hemorragia após Gael nascer por meio de uma cesárea.