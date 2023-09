Influenciadora Gabriela, ex-Pugliesi, revela sexo do segundo bebê

A influenciadora digital Gabriela, ex-Pugliesi, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (1º), revelando o sexo do bebê que espera, fruto do relacionamento com Túlio Dek. Eles já são pais de Lion.

Nas imagens, Gabriela e o marido aparecem sentados em um sofá comendo doces sem açúcar. O recheio da guloseima é o que revela o sexo da criança. Ao descobrirem que é um menino, a influencer e Túlio comemoram muito. O artista plástico se empolga tanto com a comemoração que assusta Lion, que estava em seu colo. “Que caos. É menino”, grita ainda Gabriela.

Na legenda do vídeo, a influenciadora falou sobre a ideia do “chá revelação”. “Nosso ‘chá revelação’ super chique e organizado! Seguindo a tradição de comer um doce. Quem será que acertou o sexo do baby 2? Eu estou muito feliz! Meu Deus! Fiquei completamente doida esse dia”.

Nos comentários, ela foi parabenizada por amigos famosos. “Ai que máximo, amiga! Que alegria”, escreveu Mari Saad. “Que vídeo bom”, elogiou Tamy Contro.