Influenciadora digital relata presença de ratos nos restaurantes de Paris: ‘nunca vou me acostumar’

A influenciadora digital Malu Borges relatou em suas redes sociais, na terça-feira (4), que foi surpreendida com um rato em um restaurante em Paris, onde ela está a trabalho.

“Coisas que eu nunca vou me acostumar na França. Aqui em Paris, tem ratos no restaurante, ratos do lado de dentro. A gente chegou no restaurante e o João Vitor já viu o rato”, iniciou ela, citando o marido.

“Não consigo ficar mais quieta, estou levantando meus pés e tudo que encosta em mim, eu acho que é rato”, acrescentou.

Malu ainda disse que o marido não conseguiu comer o prato pedido no restaurante, após ver o bicho no local.

No Twitter, os seguidores de Malu comentaram o episódio. “A Malu Borges contando em vídeo que estava em um restaurante em Paris e viu um rato passeando pelo lugar e que isso é comum de acontecer. E caso toque em você, dependendo da sua reação, eles acham super estranho. Eu ficaria muito agoniada, tenho pavor”, escreveu uma pessoa.