Influenciador digital de Osasco, Pedro Darico sofre acidente de trânsito e passa por cirurgia

Pedro Darico, um influenciador digital de São Paulo, sofreu uma colisão de trânsito na noite de quarta-feira (18), em Osasco, onde mora.

Segundo a irmã dele, Laura Darico, Pedro foi submetido a uma cirurgia na madrugada da última sexta-feira (20) e está bem. "A cirurgia dele foi de madrugada e ele está bem, na medida do possível. Só peço orações e energias positivas porque não vai ser fácil pra ele se recuperar", comentou ela nos 'Stories' do Instagram.

O acidente



De acordo com um portal de notícias de Osasco, Pedro estava com outras duas pessoas num veículo que colidiu contra um poste após o motorista perder o controle do volante. As circunstâncias da colisão são ainda investigadas pela polícia local.

A irmã de Pedro disse ainda que as outras duas vítimas, Thiago e Natália, não teriam resistido aos ferimentos. "Ele (Pedro) ainda nem sabe", disse.

O influenciador



Pedro Darico tem 677 mil seguidores no Instagram e tem um canal no YouTube chamado "Canal do Darico".

O canal tem 1,77 milhão de inscritos e muitos vídeos em que o influenciador narra situações de vida de forma cômica.