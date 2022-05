Vocalista do Bokaloka é internado em Paris após sofrer infarto; shows são cancelados

O cantor Renatinho, vocalista do grupo de pagode Bokaloka, sofreu um infarto agudo do miocárdio nessa terça-feira (17), em Paris, onde o grupo iria se apresentar na turnê europeia. O artista deverá passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (18), segundo informou a assessoria da banda no Instagram.

Renatinho será submetido a novos exames. Por conta disso, os shows programados para Manaus, no sábado (21), e em Itaguaí, no domingo (22), foram cancelados.

Segundo a produção, o cantor foi internado às pressas no Hospital Saint Louis e removido para o Hospital Lariboisière, considerado de referência. O quadro de saúde do cantor é estável.

Os médicos devem avaliar a colocação de um stent ou uma cirurgia mais complexa.

“O cantor deve passar por procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (18). Novos exames serão feitos, confirmando o melhor a ser realizado de acordo com o risco cardíaco”, diz nota oficial.