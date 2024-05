Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (28/5)

O céu está alargando os horizontes. A Lua chegou no signo de Aquário, descarregue a sua sobrecarga emocional e tensão. Hoje as suas impressões sensoriais são rápidas, e sua mente e suas emoções reagem juntas; assim, você dispõe de clareza para enxergar lá na frente. Aproveite a sua imaginação fértil. Mercúrio conversa com Saturno e juntos vão avaliar o que vale a pena, o que é importante e o que não está te fazendo bem. A terça-feira está bonita para movimentar as energias. Nada de ficar parado hoje.

Áries

O aspecto favorável entre Mercúrio e Saturno proporciona uma maior clareza mental, auxiliando na organização de suas finanças e planos de longo prazo. Você pode encontrar uma forma mais eficiente de poupar dinheiro ou decidir investir em um curso que aprimorará suas habilidades profissionais.

Touro

A terça-feira favorece discussões sérias e decisões estratégicas, especialmente em áreas nas quais você tem se empenhado há um bom tempo. Pode ser a conclusão de um projeto em grupo ou finalmente encontrar a solução para um problema persistente. Suas habilidades de comunicação estão aguçadas, permitindo que você expresse claramente suas ideias e convença os outros com mais facilidade.

Gêmeos

A harmonia entre Mercúrio e Saturno favorece a resolução de pendências em projetos ou questões profissionais que necessitam de uma revisão final ou ajustes. Aproveite essa combinação para definir prioridades, se concentrar e executar o que precisa ser feito de maneira objetiva.

Câncer

A dupla mercúrio e Saturno prometem te auxiliar na organização e estruturação de um plano ou projeto de longo prazo. Se você estiver trabalhando com um grupo ou equipe, este é o momento ideal para investir nessas conexões e assegurar que todos os detalhes estejam alinhados.

Leão

A aliança estratégica entre Mercúrio e Saturno nessa terça-feira coloca um foco especial em sua vida profissional. Você pode encontrar a solução ideal para um desafio no trabalho ou finalizar um acordo pendente. Vejo você tendo a oportunidade de mostrar suas habilidades de liderança e visão de longo prazo, fortalecendo sua posição como um membro crucial da equipe.

Virgem

A boa sintonia entre Mercúrio e Saturno vai te ajuda a se alinhar para planejar objetivos de longo prazo, como realizar aquela viagem que você vem desejando ou iniciar um curso que pode alavancar sua carreira. Se você estava em dúvida, pode confiar que agora é o momento certo para agir.

Libra

A combinação de Mercúrio e Saturno oferece uma excelente oportunidade para organizar suas finanças, especialmente aquelas relacionadas a investimentos ou recursos compartilhados. Você pode encontrar maneiras mais eficientes de gerenciar seus recursos ou resolver questões legais pendentes que vinham causando preocupação.

Escorpião

A harmonia entre Mercúrio e Saturno facilita conversas importantes em suas relações mais próximas. Se houver questões pendentes com um parceiro ou alguém íntimo, este é um excelente momento para encontrar soluções práticas e estabelecer compromissos duradouros. Algumas conversas podem resultar em acordos que fortalecem vínculos, proporcionando uma estabilidade para o futuro.

Sagitário

A boa conexão entre Mercúrio e Saturno vai esclarecer alguns mal-entendidos e o acerto de detalhes com pessoas próximas. Portanto, se há algo que precisa ser discutido, este é um excelente momento para conversar e resolver tudo de forma clara.

Capricórnio

Mercúrio e Saturno trazem uma energia de responsabilidade em suas ideias criativas e projetos de comunicação. Você poderá encontrar facilidade e objetividade ao escrever um artigo, apresentar um projeto ou planejar uma campanha de marketing.

Aquário

O céu pede decisões cuidadosas relacionadas à sua residência e vida financeira. Isso pode incluir desde a renegociação do aluguel até investimentos em melhorias domésticas que valorizem sua propriedade no longo prazo.

Peixes

Você vai sentir uma melhora na sua comunicação, tornando mais fácil esclarecer qualquer mal-entendidos. Aproveite para acertar detalhes com pessoas próximas, como irmãos e amigos. Resolva o que está pendente, fale o que precisa ser dito, agora é um bom momento para colocar as cartas na mesa com clareza e sinceridade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.