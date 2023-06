Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (30/6)

Aquário

Gêmeos

Libra

Touro

Escorpião

Leão

Sagitário

Virgem

Peixes

Câncer

Áries

Capricórnio

Prepare-se para lidar com inseguranças em relação ao seu próprio valor, e também ao valor que as outras pessoas te dão. A Lua, já nos últimos graus de Escorpião (signo que fala de sentimentos profundos e questões que podem ser tidas como tabu), forma uma quadratura com Marte e Vênus, que estão alinhados em Leão. Dessa forma, as partes mais sombrias do nosso ser irão questionar o ego (Leão), sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, sobre coisas que poderíamos ter feito diferente. A vontade (Marte) e a autoestima (Vênus) estão fragilizadas por esse movimento dos astros. Também haverá uma certa disposição à avareza e ao medo da escassez futura - dois pensamentos que não são nada prósperos. Quando surgir o desejo de questionar padrões e se rebelar, respire fundo e tente ouvir mais para falar menos - esse conselho pode salvar o seu dia.O conselho é que você se entregue, de braços abertos, ao que realmente faz seus olhos brilharem. Dentro de você há um potencial infinito, e a busca por esse ideal irá causar impactos positivos em sua sociedade. A Lua deixando Escorpião te traz leveza, pensamentos mais claros e objetivos. Essa mente veloz ajudará em seu trabalho.Fale com seus pais ou, se não tiver essa oportunidade, com pessoas que te nutriram durante a infância de alguma maneira. Comente sobre lembranças do passado, peça que te contem a sua versão desses fatos. Por fim, pergunte o que faz eles se orgulharem de você. As respostas farão muito bem ao seu coração.Busque equilibrar a sua necessidade de agradar a todos - fazer isso o tempo todo te impede de correr atrás de seus próprios sonhos. Hoje você sabe que pode contar com bons amigos, e nesta sexta-feira verá provas concretas disso. Se vale um conselho, busque concentrar seu afeto e desejo em uma única pessoa, porque há a chance de viver um duradouro e verdadeiro amor.Você deve controlar melhor seus gastos quando o assunto é ter prazer imediato, Taurino. Isso pode significar muitas coisas, de compras aleatórias a pedidos de fast food, mas se colocar na ponta do lápis é algo que está minando as chances de realizar seus objetivos. Por que atrasar seus sonhos, quando com pequenos ajustes você poderá investir neles?A Lua tem te deixado com os nervos à flor da pele, mas ao longo do dia você começará a sentir essa energia diminuindo o seu fluxo. Aos poucos, tudo voltará ao normal e você saberá a hora exata de expor o que sente. Cuidado com imprevistos: um aspecto tenso entre Marte e Urano pode te colocar em situações difíceis.Leonino, está na hora de rever seus objetivos de vida, entender o que você realmente quer, aquilo que fala ao seu coração. Uma carreira não pode ser apenas sobre ganhar dinheiro, mas sim sobre realização pessoal, valores e transformar a vida de outras pessoas. Você se sentirá inspirado a lutar e conquistar novos horizontes, mas só conseguirá fazer isso se buscar colocar as necessidades do outro à frente das suas.Busque escolher as palavras certas para conquistar o que deseja, mas saiba que os astros estão 100% ao seu lado quando o assunto é persuasão e oratória. Você conseguirá feitos realmente admiráveis em seu ambiente de trabalho, aproveite para pensar naquela promoção ou aumento que está buscando.Utilize a força da ligação entre Mercúrio, Júpiter e Saturno para se aproximar de pessoas que estão há muito tempo afastadas de você. Deixe que o tempo mostre, de maneira madura, o que é realmente importante, e o que pode ser deixado para trás. No trabalho, aposte em novas oportunidades e saia da rotina - a solução que você busca está na inovação.Dia tranquilo e leve. Conte com alguns golpes de sorte, então se vir alguma oportunidade, abrace-a no mesmo instante. Júpiter faz excelentes ângulos com o Sol, Mercúrio e Saturno, o que ajuda a ser mais visto no trabalho e ter seus feitos devidamente reconhecidos. Se possível, tente descansar no final de semana, isso irá ajudar a renovar sua saúde física.Esse será um bom para o trabalho, mas com grande carga emocional. Você precisa aprender a lidar com o fato de que, muitas vezes, para fazer algo bem feito precisará fazer isso sozinho. E não espere das pessoas algo em troca quando fizer qualquer coisa por elas: a gente dá apenas aquilo que tem, então cada um doa o que lhe é possível.Há muita inquietação prevista para o seu dia e é bem provável que você esteja se sentindo preso, Ariano. Fique calmo, nem sempre as coisas serão feitas à medida de sua vontade, e está tudo bem nisso. Tente manter seu foco naquilo que faz de melhor, nas qualidades e pontos fortes que você já conhece. No amor, surpreenda seu par.Um bom dia para se dedicar aos estudos. Se tentar aprender algo novo no dia de hoje, saiba que esse conhecimento permanecerá por muito tempo contigo. Essa é uma fase especial para você, que te aproxima de sua família e de amigos próximos, o que fará muito bem ao seu círculo social (mas pode causar alguma estranheza a eles também).*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.