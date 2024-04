Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (19/4)

Hoje, logo cedo, temos Mercúrio e Vênus num encontro íntimo e feliz. O dia pede comunicação, diálogo e muitos contatos. Nessa sexta, os encontros serão bastante favorecidos. As relações prometem leveza e diversão. Seja flexível com os seus sentimentos, cuide de você e da sua autoestima. Um dos atributos de Vênus é a harmonização, aproveite! O dia está favorável para reconciliação. O Sol chega no signo de Touro. É hora de aprender sobre Terra, matéria, corpo, deleite e merecimento. Como está o chão que você pisa? Quais são as tuas reais necessidades? Não insista na mesma rota, não resista as mudanças. Apenas sinta prazer por estar vivo.

Áries

Hoje você vai se sentir super animado(a) e o seu desejo e sair da monotonia e movimentar sua vida. Você não vê a hora de contar as novidades para todo mundo. Mas ainda existem alguns dilemas a serem resolvidos. Você não sabe se faz a escolha pela razão ou pelo coração. Mas deixe a sua intuição te guiar nesse momento de escolhas.

Touro

Sabe aquele desejo ou projeto que você adiando? Chegou a hora de tirar do papel. Mercúrio e Vênus, seu planeta regente, pedem ação. Vamos agir? O que antes parecia complicado vai ficar bem mais simples de resolver.

Gêmeos

Oportunidades vão bater à sua porta, geminiano(a). Um amigo pode te trazer um grande insight ou quem sabe você recebe uma resposta positiva de algo que você já estava esperando. Continue se comunicando, escutando ou interagindo com as pessoas, pois logo você tem a resposta positiva.

Câncer

Oportunidades de crescimento na carreira se aproximam. Ou quem sabe seu status social dá uma elevada. Sinto que existem alguns caminhos que você nem considerava e eles podem surgir, trazendo mudanças bem positivas.

Leão

Sinto que você está prestes a dar um passo a frente, leonino(a). Quem sabe um curso ou uma viagem? Só sei que algo pode surgir e ampliar suas possibilidades e mudar suas perspectivas . O universo pode trazer para sua vida algo novo, se abra, pois seus horizontes vão expandir

Virgem

Eu sei que os últimos dias foram bem desafiadores, mas fortaleça seus vínculos. Tenho certeza que você vai ter a ajuda ou o apoio que precisa. Quem sabe um parceiro(a) ou amigo(a) chegue com as palavras que você precisa ouvir.

Libra

Mercúrio e Vênus, seu planeta regente, seu unem e podem trazer harmonia para o seu final de semana. O momento pede reconciliação e conversas que aproximam. Pode ser também uma interação com um parceiro de trabalho que vai trazer uma solução para um velo problema.

Escorpião

Chegou a hora de fazer ajustes. Arrume tudo que está bagunçado na sua rotina. Deixe todos os pesos de lado, reveja seus hábitos. Foque no seu bem estar. A sexta-feira pode lhe trazer alguns insights em relação as estruturas da sua vida.

Sagitário

Coloque fogo nas suas paixões, sagitariano(a). Deixe seu relacionamento mais leve, aproveite a sexta-feira para um encontro a dois. O importante é que você aproveite esse clima venusiano e desfrute da felicidade e inspiração que estão no ar.

Capricórnio

Como anda a sua vida íntima nesse momento? Falo de casa, família e vida privada. Este é um excelente momento para reconciliações. Aproveite o final de semana e tente deixar sua casa mais alegre e harmônica.

Aquário

Que tal expressar suas ideias de forma mais criativa? Aproveite que a Vênus está ao lado de Mercúrio e fortaleça laços, ensine, aprenda ou fale. Muitas informações estão circulando e você vai receber todas as informações que precisa para tomar uma decisão.

Peixes

Uma oportunidade inesperada pode surgir, especialmente em relação a sua sua segurança financeira. Aproveite a sexta-feira e pense em possibilidades de aumentar sua renda ou quitar uma dívida. É um bom momento para planejar e repensar seu orçamento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.