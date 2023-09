Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (25/9)

A semana inicia com um aspecto promissor. Mercúrio, o negociador do Olimpo, voa alto e firma uma parceria com o deus dos deuses, Júpiter. Serão dias marcados por ideias brilhantes, clareza mental e expansão do saber.

Aproveite para ouvir pessoas sábias, buscar conhecimento e expandir as fronteiras. Tudo que você aprender sob esse aspecto será uma benção. Sua mente estará mais criativa do que nunca, portanto, anote suas ideias, comunique, faça ofertas, acordos, lance um produto, escreva um texto, publique. Está super favorável para trâmites burocráticos e jurídicos, organização de viagens e entrevistas de emprego.

A semana começa com muito movimento, trocas e uma dose extra de otimismo. Aproveite para apontar a seta dos seus desejos para alvos distantes. E mesmo que você não saiba para onde ir, nem o que fazer, Júpiter e Mercúrio apontam o caminho a seguir. Nada vai te impedir de caminhar. É a chance de um novo começo, você só precisa se libertar de velhas atitudes e de tudo que não é benéfico para você. Faça escolhas sem culpa. Acorde para novas possibilidades.

Áries

Boa segunda-feira, ariano (a)! A semana inicia com uma sensação de paz na alma. Essa harmonia vem de um aspecto favorável entre Mercúrio e Júpiter, que pode trazer boas notícias no ambiente de trabalho ou um equilíbrio nas finanças. Organize gastos ou invista em algo que pode trazer retorno a longo prazo. Se estava pensando em iniciar um negócio ou sair em busca de trabalho, essa é a hora de se articular e agarrar as oportunidades. Mas não deixe de encarar as verdades e olhar para os seus problemas de relacionamentos.

Touro

Que segunda especial, taurino (a)! A semana começa com a harmonia entre Mercúrio e Júpiter, realçando sua criatividade e expressão. Não dependa da opinião alheia para se apresentar. O que está em foco são suas habilidades, competência e crescimento profissional. Você só precisa orgulhar-se do que você está prestes a conquistar.

Gêmeos

Geminiano (a), sua criatividade está a todo vapor. Mercúrio e Júpiter trazem uma enxurrada de inspirações criativas. Essa dupla te convida a pisar na segunda-feira com o pé direito. Liberte-se das dúvidas e dos medos do passado. Aproveite para arrumar sua casa e mudar os móveis do lugar. Você vai se sentir muito mais vivo (a)!

Câncer

Canceriano (a), a sua semana começa com uma sintonia especial entre Mercúrio e Júpiter, e sua comunicação pode trazer muitas conexões e abrir muitas portas. Você vai saber falar a palavra certa, para a pessoa certa e, na hora certa, por isso, aproveite a segunda-feira para sentar-se na cadeira e se dedicar às atividades relacionadas à comunicação, publicação e divulgação.

Leão

Seus desejos podem se tornar reais, leonino (a)! Comece a semana com os olhos bem abertos, porque Mercúrio e Júpiter estão trazendo oportunidades de crescimento financeiro. Sim, estou falando de chances reais de ver a conta bancária crescer! Saiba o que você quer de verdade para não se arrepender depois.

Virgem

Novas perspectivas a caminho, virginiano (a)! A semana começa super alinhada para você. A sintonia perfeita entre Mercúrio, seu regente, e Júpiter, o deus dos deuses, incentiva você a explorar novos conhecimentos e horizontes. Pode ser o momento perfeito para iniciar aquele curso que vai expandir sua visão de mundo ou até mesmo deixar sua intuição guiá-lo (a). Se permita sonhar grande!

Libra

Prepare-se para as mudanças, libriano (a)! Esta é uma semana em que muita coisa pode mudar. Na segunda-feira, a sintonia entre Mercúrio e Júpiter favorece assuntos materiais, negócios e o desenvolvimento de um projeto que você estava trabalhando nos bastidores. Dê uma ajuda ao universo e abra a sua mente para aprender coisas novas e seguir sua intuição. Você está atraindo boas pessoas, se abra para receber ajuda!

Escorpião

Acordos à vista, escorpiano (a)! Sua semana começa com um belo encontro entre Mercúrio e Júpiter, que trazem boas vibrações para negociações e parcerias. A segunda-feira é excelente para retomar ou iniciar conversas que podem culminar em acordos promissores. Aceite as ilusões e olhe para frente. Você atingiu o ponto de virada. Esse é o momento perfeito para iniciar uma parceria ou fechar um novo contrato.

Sagitário

É hora de bater asas e voar, sagitariano (a)! A sintonia entre Mercúrio e Júpiter, seu regente, promete fazer você iniciar a segunda-feira com o pé direito, ou começar a semana fechando um negócio promissor, ou fazendo parcerias grandiosas. O segredo é articular e correr atrás das oportunidades. Novos começos se aproximam. Aja agora porque você será recompensado (a) pelos seus esforços.

Capricórnio

Já sabe para onde vai, capricorniano (a)? No início da semana, a ótima sintonia entre Mercúrio e Júpiter provoca uma curiosidade quase insaciável em você. Essa é uma daquelas segundas-feiras ótimas para estudar e pesquisar. O Universo te deu carta-branca para exercer seu poder e deixar sua marca no mundo. Essa é uma semana para colocar a cabeça para funcionar se quiser dar a volta por cima!

Aquário

As coisas estão melhorando, aquariano (a)! Já sentiu? A semana começa com a sintonia entre Mercúrio e Júpiter, o que pode ajudar a resolver atritos nas relações ou situações em que seja preciso bom senso e lucidez para expressar suas ideias. Mas continue na terapia ou buscando momentos de reclusão. As fichas estão caindo e o segredo é se organizar por dentro. Os negócios estão em alta, favorecendo compras, vendas e investimentos financeiros.

Peixes

Nada de culpa, pisciano (a)! Mercúrio e Júpiter, em trígono, trazem a chance de expandir horizontes nas conversas e nos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Este é um momento onde sua comunicação estará mais fluida e aberta, fazendo com que tudo que diga seja recebido com mais empatia e otimismo. A semana começa com um astral super elevado. Faça mais pausas para descanso!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.