Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (22/4)

Estamos iniciando uma semana de muita purificação e regeneração. Prepare-se para viver uma Lua Cheia no signo de Escorpião (23/04) e mudar as coisas na sua vida, recomeçar. Hoje, a Lua ainda está no signo de Libra e vai se opor aos Nodo Lunar Norte em Áries. E alguma situação ou pessoa pode te tirar da zona de conforto. Você vai se sentir provocado(a) e vai ter que se movimentar, tomar uma atitude e encontrar um meio termo. Não deixe a situação virar um cabo de guerra. Fuja das atitudes imaturas e tente lidar com os conflitos da melhor forma.

Áries

Não sei se é pedir demais, mas tente manter a cabeça fria, ariano(a). Pode ser que você não consiga bater a sua meta ou vai encontrar dificuldades na resolução de algum problema pendente. Você vai precisar rever a situação com muita sabedoria e estratégia.

Touro

Você estava cheio de vontade para realizar e fazer acontecer, mas vai encontrar alguns desafios no caminho. Eu sei que você tem muitos sonhos, mas o Sol e Plutão vão trazer uma situação desafiadora. Pode ser um chefe ou cliente, mas você vai ter que ficar tranquilo caso tenha que mudar o rumo.

Gêmeos

A segunda-feira pode ser um dia daqueles, geminiano(a). Sinto que você vai ter que lidar com um obstáculo. Algumas complicações podem surgir se você tiver lidando com um processo na justiça ou tentando publicar um

artigo. As complicações podem surgir também assuntos relacionados a estudos e pesquisa. Se prepare para enfrentar as burocracias.

Câncer

O dia pode ser tenso, canceriano(a). Você vai ter que lidar com alguns obstáculos em relação a sua carreira ou objetivos pessoais. Sinto que os desafios estão nas finanças e pode ser que você não dê continuidade a um projeto que já foi iniciado. Reavalie, repense e respire fundo.

Leão

Você vai se sentir pressionado em relação a sua profissão. Sinto que você vai viver um conflito com uma pessoa próxima ou do trabalho. Se você quiser resolver, vá com calma com as suas parcerias. Mostre o seu valor e seu poder de liderança.

Virgem

Você inicia a semana tendo que enfrentar algumas resistências. Você criou algumas expectativas, mas vai ter que lidar com uma realidade bem diferente. Chegou a hora de usar o seu poder de comunicação e tentar negociar ou encontrar uma solução criativa.

Libra

Você inicia a semana um pouco tenso(a) por conta das suas finanças. Pode ser que alguma despesa que você não estava esperando lhe tire um pouco do sério. Faça cortes, priorize. É só uma fase e vai passar.

Escorpião

A segunda-feira começa tensa, escorpiano(a). E o clima tenso pode estar no no seu ambiente familiar, Existe uma resistência familiar em relação a uma decisão que você deseja tomar ou um conflito com algum familiar. Tente manter a calma e chegar a um consenso.

Sagitário

O Sol desafia Plutão e esses desafios vão se manifestar na sua rotina e no seu trabalho diário. Seus colegas de trabalho ou colaboradores podem colocar vários empecilhos, mas não bata de frente. Use a sua inteligência.

Capricórnio

O clima está tenso, capricorniano(a). Você tem um desejo, mas vai ter que sacrifica-lo. Você precisa cuidar das suas finanças. Suas despesas estão pesando. Sinto que você vai ter que abrir mão de algum prazer.

Aquário

Prepare-se para alguns confrontos, aquariano(a). Assuntos domésticos, familiares ou emocionais podem ficar mais intensos no início da semana. Você está passando por transformações profundas. Enfrente os conflitos com firmeza e seja fiel a você mesmo(a).

Peixes

Você inicia a semana um pouco confuso(a), pisciano(a). Pode ser que alguns segredos venham à tona. Evite falar sem pensar e evite confrontos, pois qualquer conversa pode virar um grande debate e se transformar numa guerra.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.