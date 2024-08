Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (3/8)

O sábado pede reinvenção. Na madrugada, a Lua ainda no signo de Câncer, faz um aspecto harmonioso com Urano. E você já inicia o dia tentando deixar para trás aspectos antigos de si mesmo. Se prepare para criar novas formas de ser e viver. Romper com emoções do passado e seguir em frente faz parte desse processo e pode ser transformador. Ás 8h a lua chega em Leão e vai se opor a Plutão. Observe padrões de comportamento e pensamento que não estão mais lhe servindo. Identifique e reconheça emoções do passado que possam estar lhe prendendo, como raiva, tristeza ou ressentimento. Algo está morrendo aí dentro. Domingo é Lua Nova, dia de renascer.

Áries

Suas crenças sobre a vida e as certezas que você tinha estão sendo desafiadas. Isso te obriga a parar, repensar seus planos e metas, e a deixar muitas coisas para trás, você está se reconhecendo de uma nova maneira e transformando seus sonhos, gostos e paixões.

Touro

Tudo o que você sempre considerou certo sobre sua vida, suas convicções e o futuro que você imaginou é colocado em dúvida. Você está sendo forçado a fazer uma pausa e reavaliar o próximo passo. Muitas coisas estão sendo transformadas na sua vida.

Gêmeos

Você está vivendo um período de intensa reavaliação e transformação de suas crenças. E qualquer crise nesse momento pode te levar à destruição de antigas crenças, seguidas pela construção de novas visões de mundo que são mais alinhadas com sua verdade interior.

Câncer

Você está passando por uma intensa transformação. O momento está lhe convidando a enfrentar seus medos mais profundos, explorar caminhos desconhecidos e a usar essas experiências para promover crescimento e renascimento.

Leão

Muitas mudanças estão acontecendo nas suas relações interpessoais, especialmente em parcerias íntimas e casamento. Parcerias podem passar por crises que exigem uma transformação significativa, mas aproveite essa fase, pois através das interações com os outros, você descobre mais sobre si mesmo.

Virgem

Talvez você sinta a necessidade de abandonar um emprego ou mudar de carreira para algo mais significativo. Você pode sentir também a necessidade de reformular completamente como gere seu tempo e tarefas diárias. A transformação pode acontecer através do trabalho e das rotinas diárias.

Libra

Você quer viver uma vida diferente e sente que não se encaixa mais em qualquer grupo ou círculo social. Chegou a hora de se abrir para novos amigos, novos grupos e novas experiências. Renove seus planos e metas para o futuro.

Escorpião

Você quer se mostrar para o mundo com autenticidade e verdade, mas é importante que você questione sua vida, sua história e deixe para trás o que não é verdadeiro. Você está descobrindo muitas coisas sobre o passado e emoções desconhecidas podem incomodar, mas tente mudar o rumo das coisas.

Sagitário

Você está passando por transformações significativas na maneira como pensa e percebe o mundo. Enfrente qualquer crise de comunicação ou de relacionamento pois essa crise pode te levar a um crescimento pessoal significativo. Essas experiências são oportunidades para transformar e evoluir.

Capricórnio

Você pode experimentar flutuações significativas em sua situação financeira, com períodos de grande prosperidade seguidos de dificuldades financeiras. Seus valores pessoais e o que você considera importante podem passar por transformações profundas. Tente questionar e mudar suas prioridades.

Aquário

Você está passando por uma transformação profunda em relação a sua identidade, na forma como você se apresenta ao mundo e na maneira como os outros te percebem. O momento pode trazer crises e desafios que forçam a transformação pessoal.

Peixes

Saiba a hora de recuar, não fique insistindo na mesma situação, pisciano(a). Eu sei que no momento está difícil se entregar as mudanças. Nada vai lhe faltar, você é capaz de encontrar e trazer à tona alguns recursos internos que você nem imaginava que possuía.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.