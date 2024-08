Ministério divulga 16 marcas de café impróprias para consumo; veja lista

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta sexta-feira (2), que 16 marcas de café torrado foram consideradas impróprias para consumo. As marcas foram desclassificadas após detecção de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido.

Os produtos deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis após análise dos laudos laboratoriais, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A ação está respaldada pelo artigo 29-A do Decreto 6.268/2007.

A pasta orienta que os consumidores deixem de consumir esses produtos, podendo solicitar a substituição nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

O ministério pede ainda que os consumidores comuniquem caso vejam alguma dessas marcas sendo comercializadas, pelo canal oficial Fala.BR.

Veja as marcas e lotes impróprios para consumo:

Dicas para identificar cafés impróprios

Como o café torrado é moído, pode conter fraudes indetectáveis a olho nu, ressalta o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os consumidores podem verificar se os estabelecimentos estão devidamente registrados pelo Mapa.

O conselho é evitar produtos com preços muito abaixo do padrão e desconfiar de cafés com sabor e aroma inadequados, pois um café de qualidade deve apresentar 'características agradáveis'.

Veja também País Pente fino do BPC vai impactar mais de 1 milhão de beneficiários do INSS; entenda País Stalker joga explosivo em frente a pet shop da ex-namorada, que tem medida protetiva, em MG País Corpo de Bombeiros suspende buscas por suposto avião que caiu na Serra do Mar, em Morretes

As fiscalizações de café torrado e moído são realizadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.

Foram feitas fiscalizações de café torrado durante duas semanas de maneira concentrada em março, além de inspeções de rotina nos meses seguintes.

As ações fazem parte do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal (PNFRAUDE), que busca diminuir a ocorrência de fraudes e promover a regularidade dos estabelecimentos produtores de produtos de origem vegetal.