Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (3) vai ao ar às 18:30, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Zefa Leonel se compadece de Deodora, e deixa o cabaré com Seu Tico Leonel.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Zefa Leonel se compadece de Deodora, e deixa o cabaré com Seu Tico Leonel. Vespertino conforta Deodora, que sofre pelo que fez com seu próprio filho. Ariosto convence Marcelo Gouveia a se infiltrar na família de Zefa Leonel, a fim de conseguir informações. Quinota e Artur finalmente se casam. Deodora humilha Jordão por ter sido agredido por Nastácio sem revidar e o demite.

Vespertino alerta Deodora de que ela pode ter encomendado a morte de Nastácio. Marcelo fica magoado ao saber do casamento de Artur, e Quinota comenta com o marido que o rapaz ainda tem sentimentos por ela. Blandina chantageia Tia Salete. Deodora beija Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.