Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de agosto

O sábado pede reinvenção. Na madrugada, a Lua ainda no signo de Câncer, faz um aspecto harmonioso com Urano. E você já inicia o dia tentando deixar para trás aspectos antigos de si mesmo. Se prepare para criar novas formas de ser e viver. Romper com emoções do passado e seguir em frente faz parte desse processo e pode ser transformador. Ás 8h a lua chega em Leão e vai se opor a Plutão. Observe padrões de comportamento e pensamento que não estão mais lhe servindo. Identifique e reconheça emoções do passado que possam estar lhe prendendo, como raiva, tristeza ou ressentimento. Algo está morrendo aí dentro. Domingo é Lua Nova, dia de renascer.

Signo de Câncer hoje

Você está passando por uma intensa transformação. O momento está lhe convidando a enfrentar seus medos mais profundos, explorar caminhos desconhecidos e a usar essas experiências para promover crescimento e renascimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.