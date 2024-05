Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (25/5)

Sol, Vênus e Júpiter em Gêmeos vão te mostrando que são muitos caminhos e muitas possibilidades. E hoje a lua chega em Capricórnio e vai colocar ordem nas suas ideias. Pode ser que o seu coração fique mais endurecido. Mas tudo que você precisa nesse momento é de aterrar, colocar suas ideias em prática e sair do mundo das nuvens.

Áries

Enfrente os desafios e inicie novos projetos. Mas lembre-se que a impulsividade pode atrapalhar seus planos. Exercite a paciência, ariano (a). Seja seletivo com seus amigos e grupos.

Touro

Tudo que você deseja no momento é estabilidade e segurança. Continue se esforçando. O universo pede persistência e paciência. Foque no que é simples, pois as recompensas virão com o tempo. Vai valer a pena.

Gêmeos

Chegou a hora de usar o seu poder de comunicação, geminiano(a). Seja claro. Expresse suas ideias, fale e interaja. Mas se não tiver certeza, reflita e revise suas palavras. Só não esqueça que sua comunicação precisa ser harmoniosa e segura.

Câncer

O momento pede cautela. Só vá se souber onde pisa ou se for seguro e estável. Não é hora de se aventurar por aí. Confira bem o próximo passo. No próximo ciclo tudo vai fluir melhor.

Leão

O ar geminiano vai aumentar seu fogo. Chegou a hora de colocar tudo para fora, leonino(a). Resolva os conflitos que andam pesando. Não guarde nada, pois engolir sapos vai te fazer muito mal.

Virgem

Se você continuar guardando suas emoções, vai acabar explodindo. Se existe uma situação pendente, tente resolver. Tudo que você precisa agora é colocar sua sinceridade em movimento. O momento pede organização interna.

Libra

Busque sua felicidade, libriano(a). Você merece. Não permita mais que nenhuma situação baixo astral lhe faça perder o foco. Você precisa ser corajoso(a) para cortar as situações e pessoas que não lhe fazem bem.

Escorpião

Se a sua rotina ou trabalho não estão lhe fazendo bem nesse momento, peça ajuda. Expresse suas vontades. Chegou a hora de buscar uma solução para deixar sua rotina mais leve. Tire os pesos do caminho e continue trabalhando, priorizando o que é importante. Não desperdice sua energia.

Sagitário

Como anda a sua comunicação com suas parcerias? A lua cheia está te ajudando a enxergar verdadeiramente quem está ao seu lado. Tente ouvir mais o outro e seja mais flexível em relação as suas opiniões.

Capricórnio

Como estão seus objetivos, capricorniano(a)? Revise suas metas, faça ajustes e tente manter um equilíbrio entre suas obrigações profissionais e sua vida pessoal. A sobrecarga não vai te levar a lugar nenhum. Não continue insistindo no que não faz mais sentido. Você precisa desapegar.

Aquário

O que vai valer a pena nesse momento é a sua originalidade. Caso você precise resolver um problema antigo, seja original e criativo, só isso. Busque um caminho novo e esteja aberto a novas ideias e colaborações.

Peixes

A sua sensibilidade estará em alta. Sonhe, mas mantenha os pés no chão para não se perder em ilusões. Este é um bom momento para se dedicar a atividades artísticas ou espirituais que alimentem sua alma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.