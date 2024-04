Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (20/4)

Você está se questionando até que ponto manda na sua vida, define seus objetivos e concretiza-os materialmente. E precisa aprender a gostar de quem você é, ou seja, precisa se encontrar. E hoje, 20 de abril, pode ser um dia muito especial. Depois de 14 anos, vamos ter um encontro entre Júpiter e Urano no signo de Touro. E a pergunta é: Como você está lidando com o que você deseja? Chegou a hora de voar mais alto. O que estiver necessitando de agitação sairá da apatia e ganhará novos rumos. Mas se você resistir às mudanças, ficará para trás. Fuja do habitual e acolha as diferenças. Modifique o jeito de conduzir a vida. A liberdade pode te abrir portas. Chega de se moldar para caber, chega de se diminuir. Não tente controlar mais o fluxo. Como está sua vida em 2010 (a última vez que Júpiter encontrou Urano)? Hoje você inicia um novo ciclo. Deixa romper, deixa ir, renova, liberte-se. Confira abaixo como seu signo pode aproveitar essa grande conjunção.

Áries

Prepare-se porque boas oportunidades podem bater a sua porta, especialmente quando se trata de recursos. Foque no seu crescimento pessoal e financeiro. Se tiver que romper com alguma fonte de renda, fique tranquilo(a), pois vai surgir uma oportunidade melhor. Você vive um momento de descobertas de si e de um novo talento. Coloque suas ideias em prática e arrisque.

Touro

Júpiter e Urano se unem no seu signo. Você está recebendo uma super visita que pode significar grandes mudanças. Se abra para experimentar um caminho totalmente novo. Desapegue do que deve der deixado para trás. Você só precisa de iniciativa para se jogar em novas experiências.

Gêmeos

Chegou a hora de inovar e expandir, geminiano(a). Não fique aí parado pensando nas coisas que não deram certo. Não se deixe paralisar pelos medos ou dilemas do passado. Existe uma oportunidade incrível que você nem imaginava.

Pode ser que um interesse antigo ressurja com uma nova perspectiva, ou

você se veja explorando áreas que nunca tinha considerado antes.

Com Marte enviando energias positivas essa semana, essa é a hora de

abraçar as oportunidades e se jogar em experiências que, mesmo fora da

sua zona de conforto, prometem ser enriquecedoras.

Câncer

Sinto que a sua vida social vai ficar mais agitada. Pode ser que você tenha que promover algumas mudanças nos seus planos ou metas. Mas está tudo bem. Tenho certeza que vai ser por um bom motivo. Se entregue as novidades e surpresas, principalmente se for referente a um amigo ou grupo.

Leão

Prepare-se para inovar na sua vida profissional. Este é o momento de abraçar a mudança, arriscar e explorar lugares desconhecidos. O universo está dando uma força enorme e uma dose extra de coragem. Só falta você tomar a iniciativa. Se você tiver conectado com seu coração, o reconhecimento está garantido.

Virgem

Você vai viver uma fase de autodescobertas, virginiano(a). E o melhor a fazer nesse momento é romper com tudo que é conhecido e tradicional. É para frente que se anda, chega de explorar as mesmas paisagens. Busque autoconhecimento ou mergulhe num assunto espiritual. O mundo está pequeno para você.

Libra

Se é mudança que você quer, você vai ter. Prepare-se para as transformações. Muito está sendo revelado e agora você já sabe o que deve permanecer e o que deve sair da sua vida. Não tenha medo de redefinir seus planos. Se jogue nos novos desafios.

Escorpião

Suas relações vão passar por uma renovação. Como andam seus vínculos? O que está pesando? O que está tomando seu tempo ou impedindo você de realizar o que deve ser realizado? Se abra a novas parcerias ou mude seu jeito de se relacionar. Você está iniciando um novo ciclo nos relacionamentos amorosos e profissionais.

Sagitário

Júpiter, seu planeta regente, vai encontrar Urano depois de 14 anos. Sinto que você vai iniciar um novo ciclo que promete ser muito estimulante para pensar num novo trabalho ou nova rotina. Como trabalhar com mais qualidade respeitando o seu ritmo?

Capricórnio

Que tal colocar um pouco de fogo na sua vida, capricorniano(a)? Experimente novos jeitos de ser, sentir e criar. Como anda sua paixão pela vida? Se entregue mais aos prazeres, leve mais entusiasmo para sua vida e seja verdadeiro com você. Tenho certeza que sua autoexpressão não será a mesma.

Aquário

Vamos renovar essas emoções, aquariano(a)? Chega de se prender as experiências emocionais do passado. O segredo agora é romper com tudo que lhe fez sofrer e seguir um novo caminho. Não resista as mudanças, afinal, você é regido por Saturno que está em peixes, pedindo entrega e fluidez e por Urano que está em Touro pedindo renovação de valores. O trabalho não está fácil, mas você não será mais o mesmo.

Peixes

Esta preparado(a) para mudar de ideias, pisciano(a)? Sinto que você precisa romper com um jeito de pensar ou se comunicar. Renove suas ideias. Você tem um potencial enorme, o que está esperando para começar a se comunicar mais?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.