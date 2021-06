Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (17)

Hoje a Lua continua transitando por Virgem e configura um bom momento no trabalho, em que conseguimos ser mais organizados e práticos, para realizar as tarefas do dia a dia com mais assertividade.

Porém, as energias virginianas tendem a nos deixar mais sérios e até mesmo mal humorados, fazendo com que cada pequeno imprevisto cotidiano se torne uma grande dor de cabeça.

É necessário começar o dia com algo que ajude a relaxar e a manter o foco, como um exercício físico, cinco minutos de meditação ou a prática de algum hobbie que te ajude a se acalmar.

No ambiente de trabalho, é preciso ter cuidado para não ser extremamente crítico consigo mesmo e com seus colegas, o que gera hostilidade e prejudica a equipe de forma geral. Muitas vezes, quando não estamos satisfeitos com algo internamente, tendemos a projetar isso nas pessoas ao nosso redor.

Às vezes, isso acontece pela falta de reflexão acerca do problema, mas, em outras situações, você pode até mesmo ter consciência da sua parcela de culpa, mas nega isso por ser mais fácil e confortável encontrar outros culpados.

O que seu signo revela para hoje, quinta-feira (17)

Aries

Os arianos são considerados ‘pimentinhas’, porque estão sempre a ponto de explodir. Quando isso acontece, além de perder a razão e se estressar de uma forma prejudicial a si mesmo, as outras pessoas que estão com você também sofrem as consequências. Você pode acabar afastando pessoas importantes por não controlar o seu humor.

Touro

Os taurinos apreciam os prazeres da vida e dão muito valor à esfera material, buscando sempre conquistar tudo do bom e do melhor. Quando a Lua se encontra em Virgem, você tem mais facilidade para estruturar os seus planos e traçar o caminho para o sucesso. Porém, a ambição pode fazer com que você perca o foco nas outras prioridades.

Gêmeos

Os geminianos tendem a não se dar muito bem com o posicionamento da Lua em Virgem, porque evidencia a sua capacidade analítica de forma perigosa, principalmente se você não tiver cuidado com a forma que expressa as suas opiniões. Tenha cuidado para que a falta de sensibilidade não seja a causa de grandes discussões.

Câncer

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua e, quando essa se encontra em Virgem, você tende a se magoar com mais facilidade, porque todos ficamos menos sensíveis para nos comunicar. Porém, esse posicionamento se configura como um convite para que você aprenda a não levar tudo para o lado pessoal.

Leão

Os leoninos são enérgicos e impulsivos. Quando a Lua se encontra em Virgem a sua ambição é despertada e faz com que você não meça esforços para alcançar o que deseja. Apesar de isso ter grande potencial positivo, você deve ter cuidado para não ‘passar por cima’ das outras pessoas com essa finalidade.

Virgem

Os virginianos tendem a focar sua atenção no trabalho, quando a Lua está transitando pelo seu signo. Porém, você deve impor limites para a sua vida profissional, lembrando que todo excesso é negativo e que a ambição pode fazer com que você se torne um escravo do dinheiro. Tente distribuir seu tempo para todas as áreas da sua vida.

Libra

Os nativos de Libra são pessoas ponderadas, mas a presença da Lua em Virgem evidencia a sua ambição e pode te levar a tomar atitudes que não seriam uma possibilidade, caso estivesse em outro contexto astrológico. Mesmo que seja uma oportunidade única, é preciso desconfiar, pesquisar e pedir a opinião de pessoas envolvidas na área.

Escorpião

Os escorpianos se sentem irritados com a falta de controle emocional despertada pela Lua em Virgem. Esse signo se relaciona com um posicionamento mais racional e acaba fazendo com que você reprima suas emoções. O problema é que, quando você não lida com elas de forma consciente, elas costumam ser explosivas nos piores momentos.

Sagitário

Os sagitarianos têm um espírito livre, que não costuma ser compatível com a inflexibilidade e o conservadorismo de Virgem. Por isso, você se sente irritado quando a Lua se encontra nesse signo e pode reagir de forma automática quando sentir que a sua individualidade e liberdade estão sendo ameaçadas. Tenha cuidado para não magoar quem ama.

Capricórnio

Os capricornianos costumam aproveitar muito bem as energias virginianas no trabalho, para organizar melhor sua rotina e encaixar nela as suas prioridades. Porém, é extremamente importante lembrar-se de que a sua vida cotidiana não pode ser pautada apenas na vida profissional, deixando de lado todas as outras coisas que te fazem feliz.

Aquário

O nativo de Aquário é muito racional, assim como os virginianos. O posicionamento da Lua em Virgem pode trazer certa clareza mental, que te ajuda a resolver problemas e pendências que estavam trazendo problemas no trabalho. Porém, é necessário ter cautela para não focar apenas nisso e deixar de lado sua sensibilidade.

Peixes

O pisciano precisa equilibrar o seu lado sonhador com a racionalidade de Virgem, para que aprenda a lidar melhor com a vida prática e a criar expectativas menos ilusórias. Quando a Lua se encontra nesse signo, você tende a se sentir mais irritado porque precisa encarar a necessidade de ser uma pessoa mais realista e constante.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.