Hailey Bieber tem tatuagens em homenagem ao Brasil; veja imagens

A modelo Hailey Bieber fez uma homenagem ao Brasil, nessa segunda-feira (5), após visitar o País em companhia do marido, o cantor Justin Bieber, durante a participação dele pelo Rock In Rio, no Rio de Janeiro. Filha de uma brasileira, a influencer nutre carinho pela terra natal da mãe e tem diversas tatuagens em tributo ao país.

Tatuagens

A empresária já revelou possuir pelo menos três desenhos que fazem referência ao território brasileiro ou à língua portuguesa. Uma delas é o nome de Minas Gerais no tornozelo, em referência ao Estado natal da avó.

Legenda: Empresária homenageou terra natal da avó com desenho no tornozelo Foto: reprodução/redes sociais

Além dele, ela ainda possui as palavras "gente", marcada do quadril, e "beleza", no pescoço. Em algumas entrevistas, a modelo chegou a arriscar falar português, mas disse que não é fluente na língua.

Legenda: Modelo ainda possui algumas palavras em português marcadas pelo corpo Foto: reprodução/redes sociais

Família famosa

Hailey é filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do pianista Eumir Deodato. Na passagem pelo Brasil, ela fez questão de comer pratos típicos, como feijoada, pão de queijo e brigadeiro. Em postagem feita nessa segunda-feira, ela se declarou ao País e prometeu retornar "em breve".

Legenda: A modelo ama brigadeiro e feijoada. Foto: Reprodução/Instagram

