Guta Stresser desabafa sobre recomeço na carreira após perder casa: 'vida de artista é difícil'

A atriz curitibana Guta Stresser, conhecida por interpretar Bebel no seriado "A Grande Família", da TV Globo, volta aos palcos de teatro neste mês após passar por uma série de problemas pessoais e uma crise financeira que a fez perder a casa. As informações são de entrevista à Marie Claire.

Recentemente, Guta revelou nas redes sociais que perdeu o seu imóvel no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cidade onde morou por 28 anos. Após sair da Rede Globo e sem novo contrato, a artista não conseguiu arcar com o financiamento do local. “Perdi a minha casa, pois fiquei sem trabalho", lamentou.

Atualmente em cartaz com a peça "Os Analfabetos", de Adriano Petermann, ela fica hospedada em um quarto oferecido pelo Sindicato dos(as) professores(as) e funcionários(as) de escola do Paraná (APP), em Curitiba.

Mesmo satisfeita por voltar aos palcos, a atriz de 51 anos desabafou sobre as dificuldades de atuar no universo artístico.

“A gente levanta, vai ensaiar, sorri, tira foto, posa ao lado das pessoas, dá entrevistas, mas ninguém olha para como a vida de artista é difícil. Eu mesma me maquiei: não tem maquiador, não tem equipe. Também não consegui um hotel para me hospedar durante o tempo que estou aqui. Fui muito bem acolhida pelo APP, mas é importante refletir sobre como nós artistas viramos uma persona non grata”, disse.

Esclerose múltipla

Diagnosticada com esclerose múltipla há 4 anos, Guta explica que enfrenta vários desafios por causa do preconceito. No entanto, ela busca não se abalar pela condição.

“Para mim, que sou atriz, não foi fácil receber o diagnóstico. Trabalho com meu corpo, é a minha ferramenta. Fiquei apavorada, porque a gente já pensa em uma doença que pode vir a ser incapacitante, mas não necessariamente é assim. Hoje, tanto tempo depois, vejo que estou ótima”, comenta.

“O que é difícil é o fato das pessoas não acreditarem na minha capacidade de trabalhar e não darem oportunidades porque acham que posso ‘dar defeito’. Continuo trabalhando, minha capacidade de trabalhar não está comprometida”, assegura.

Vida pessoal

Durante a entrevista, Guta também relatou suas tentativas frustradas de se tornar mãe, após falhas em algumas inseminações artificiais.

“Fiz vários tratamentos, mas não consegui. Hoje em dia, acredito que não era para eu me tornar mãe. Fui mãe na ficção”, conta. Novas tentativas também não foram possíveis pelo alto custo dos tratamentos.

A atriz se separou recentemente do músico André Paixão, após 15 anos de relacionamento. Porém, ela conta que a relação dos dois continua amigável.