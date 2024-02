Grazi Massafera curte Carnaval no mesmo camarote que Humberto Carrão, mas desconversa sobre affair

A atriz Grazi Massafera esteve no mesmo camarote que o ator Humberto Carrão, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (12), para acompanhar o desfile das escolas de samba. No entanto, questionada sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com o artista, ela desconversou: “Vocês são muito fofoqueiros”, disse ao “Gshow”.

Grazi ainda ressaltou que seu foco no momento está no trabalho, e não em relacionamento. “Não estou nem pensando em beijar na boca, estou trabalhando muito”, afirmou ela, que estava acompanhada da família.

Conforme o “Extra”, Carrão e Grazi estão se encontrando desde o ano passado, depois de o flerte começar nas redes sociais. Os encontros aconteciam na maior discrição, mas a ex-BBB comentou com amigos e a história vazou. Ainda segundo o jornal, o combinado é que o romance seja sem compromisso.