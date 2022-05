Gorete Milagres termina obra de casas de aluguel para turistas em Jericoacoara

A atriz Gorete Milagres, famosa por sua personagem Filó, em A Praça é Nossa, do SBT, está entrando para o ramo do turismo. Pelas redes socais, ela anunciou a conclusão da obra de duas casas para turistas em Jericoacoara, no litoral Oeste do Ceará.

Chamado 'Casa das Milagres Jeri', o complexo foi dividido em três residências que estarão disponíveis para aluguel. Além da Casa Go, existem a Casa Alice e a Casa Maria, em homenagem às filhas da humorista, segundo informações do Extra.

Os três imóveis ficam no mesmo terreno, próximo à Praia da Malhada. A maior, que leva seu nome, ainda está em construção.

"Estão prontas as casas Maria e Alice e agora começando a Go. Em oito meses, duas casas ficaram prontas com tudo dentro. Eu trabalhei demais mas nada disso foi possível se eu não tivesse uma equipe qualificada com superprofissionais", disse ela em postagem no Instagram.

Mão de obra local

As casas no estilo rústico foram levantadas por empresas e mão de obra locais e ficam a cerca de 4 minutos de distância da praia.

Sua primeira casa em Jericoacoara foi comprada em 2019. Na ocasião, ela começou aulas de surfe e acabou ficando pelo local. Desde então, a humorista manteve o desejo de ter casas para alugar, em um negócio paralelo à carreira de atriz.

Veja fotos do empreendimento