William Bonner fora da Globo? Emissora se manifesta sobre possível saída do jornalista

Depois dos rumores na última semana dando conta de que o jornalista William Bonner estaria planejando se aposentar e deixar a Rede Globo no ano que vem, a emissora se manifestou sobre o caso e informou, após questionamento do Diário do Nordeste, que a informação não procede.

A suspeita havia sido levantada pelo apresentador Alessandro Lo Bianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!

De acordo com o colunista, o comandante do Jornal Nacional estaria planejando se aposentar e deixar a Globo no fim do primeiro semestre de 2023.

Lo Bianco ainda teria dito que Bonner participaria da cobertura das eleições 2022 e acompanharia os primeiros meses de mandato dos novos eleitos.