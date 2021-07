Globo decide encerrar o 'Se Joga' e dá novo programa para Fernanda Gentil

O programa "Se Joga", apresentado por Fernanda Gentil, será encerrado pela TV Globo. Embora tenha passado por uma reformulação durante a pandemia de Covid-19, a produção será retirada da grade no fim de agosto.

A emissora alegou, em comunicado à imprensa nesta quinta-feira (22), que está preparando uma nova atração para Gentil, que segue no canal.

"No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil encerra o Se Joga para se dedicar, em outubro, à apresentação de um novo game, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol”, diz o texto.

Conforme o portal Metrópoles, o nome provisório do novo programa é "Zigue-Zague", com direção de Raoni Carneiro.

O "Se Joga" começou como um programa diário nas tardes da Globo. A atração saiu do ar em meio à pandemia, mas voltou reformulada e restrita aos sábados.

Mudanças na Globo

Além do programa de Gentil, a emissora também terá outra mudança aos sábados. Em 4 de setembro, as tardes da Globo passarão a exibir, depois da "Sessão Comédia", com "O Melhor da Escolinha", a "Sessão de Sábado", com filmes direcionados ao público familiar.

Na mesma data, ocorre, também, a estreia do novo "Caldeirão", com apresentador ainda não definido. A previsão é de que um novo nome seja acertado até o fim do ano.

A partir de 5 de setembro, o "Domingão" será assumido pelo apresentador Luciano Huck. A novidade também foi anunciada nesta quinta.

O "Domingão", porém, só terá um novo formato em janeiro de 2022. Até lá, a atração deve misturar "quadros de sucesso com grandes histórias".