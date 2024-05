Ginasta Rebeca Andrade vira Barbie personalizada; veja boneca

Representando o Brasil, Rebeca Andrade virou Barbie ginasta, na nova linha, lançada nesta quarta-feira (22). A nova coleção da Mattel celebra os 65 anos da boneca.

"O que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé", escreveu a atleta nas redes sociais.

Veja Babie Ginasta inspirada em Rebeca Andrade

Além de Rebeca, outras oito atletas também foram homenageadas. Dentre elas estão a tenista Venus Williams. Na publicação da brasileira, também destacou a presença da norte-americana.

"É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte como Venus Williams para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos de Barbie", pontuou.

Vice-presidente sênior da Barbie e chefe global da Mattel, Krista Berger revela que a coleção faz parte do reconhecimento da "promoção da autoconfiança, da ambição e do empoderamento da próxima geração".

"Estamos orgulhosos de continuar alimentando o impulso que cerca as mulheres nos esportes, dando as boas-vindas a essas nove atletas como nossos mais novos modelos. As bonecas modelo esportivos únicos servem como uma personificação de nossos valores compartilhados de paixão, capacitação e individualidade. Ao iluminar estes atletas inspiradores e as suas histórias, esperamos defender a crença de que cada criança merece a oportunidade de perseguir as suas paixões e transformar os seus sonhos em realidade", destacou.

Saiba quem são as homenageadas

Legenda: Nova coleção da Barbie foi lançada nesta quarta-feira (22) Foto: Divulgação/Mattel