'Flow Podcast' se torna 'Grupo Flow' e anuncia reality show de política para 2024

Os 'Estúdios Flow' passaram a ser o 'Grupo Flow' desde segunda-feira (16). Conforme anúncio da empresa, a expectativa é ampliar a atuação além de informação, entretenimento e tecnologia.

Sarah Buchwitz, ex-VP de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil, assumiu o cargo de CEO do grupo, anteriormente liderado por Andre Gaigher.

Além de ampliar a atuação em outros segmentos, a empresa passará a integrar o Flow Labs, produtora audiovisual que oferece soluções para empresas e criadores de conteúdo, e a Flow Tech, hub de tecnologia criado para desenvolver soluções para empresas e criadores de conteúdo.

Reality

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os Estúdios Flow devem lançar um reality show sobre política em 2024. Intitulado de 'A República', o programa pretende confinar 16 pessoas, entre eles convidados, influenciadores, estudiosos do assunto e ex-políticos que estejam dispostos a responder à pergunta: "Você se acha capaz de consertar o Brasil?".

Conforme veiculado na publicação, o programa será transmitido 24 horas por dia pelo canal do YouTube do Flow e terá episódios diários ao vivo. Além disso, uma vez por semana será realizado um debate com os participantes sobre temas como descriminalização das drogas, redução da maioridade penal, liberdade de expressão, entre outros. Um participante será eliminado por semana por votação popular, que ocorrerá por meio das plataformas do programa.

A previsão de transmissão do programa é no primeiro semestre do próximo ano, antes das eleições municipais.

"Esse reality emula o funcionamento de um país dentro de uma casa. Já que todos eles sabem como resolver o problema de 230 milhões de habitantes, então vamos ver se conseguem resolver primeiro os dos 16 participantes, em um reality show", disse Igor Coelho, fundador dos Estúdios Flow.