Filho de José Maria Trindade, repórter da Jovem Pan, morre aos 27 anos

O jornalista José Maria Trindade, um dos repórteres mais populares da Jovem Pan, foi surpreendido nesta quarta-feira (6) com a informação de que o filho morreu. José Vitor Trindade tinha 27 anos e também integrava a equipe do programa "Pingos nos Is". As informações são do Uol.

O rapaz era conhecido como Vitinho e atuava como médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Brasília.

Conforme informações do portal, José Vitor retornava de um resgate do trabalho, quando a ambulância do Samu que o conduzia com o paciente bateu na traseira de um caminhão parado na rodovia BR-060.

O acidente ocorreu na madrugada da última sexta-feira (2) e chegou a ser noticiado por telejornais do Distrito Federal.

Devido aos ferimentos que sofreu na batida, Vitinho ficou internado com quadro de saúde grave nos últimos três dias. No entanto, não resistiu, falecendo nesta quarta.