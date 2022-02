Adrilles Jorge é demitido da Joven Pan após fazer gesto associado a saudação nazista na TV

Adrilles Jorge, comentarista da Jovem Pan, foi demitido após ter reproduzido um gesto com a mão direita — associado por espectadores à saudação nazista "Sieg Heil" — em programa de TV, nesta terça-feira (8).

O ex-BBB comentou a demissão e negou que tenha tido a intenção de reproduzir o gesto.

"Fui demitido da Jovem Pan . Por dar um tchau deturpado por canceladores. Infelizmente a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito. Agradeço a Jovem Pan pela oportunidade e a todos os amigos que lá conquistei e que em mim confiam e apoiam.", defendeu-se o comentarista em sua rede social.

Veja momento na TV:

Não sou capaz de determinar o que rolou aqui, mas vi o vídeo em baixa qualidade circulando, fui atrás do arquivo com qualidade e o apresentador William Travassos terminou o jornal com um “surreal, Adrilles” pic.twitter.com/uIOe59nlLs — Samuel Pancher (@SamPancher) February 9, 2022

O gesto aconteceu após término de um debate sobre as declarações dadas pelo ex-apresentador do Flow Podcast, Bruno Aiub, conhecido como Monark, de 31 anos, que defendeu, na segunda-feira (7), a liberação para a criação de um partido nazista no Brasil.

Esclarecimento de Adrilles Jorge

Esclarecimento do óbvio pic.twitter.com/qXCEhIdXNm — Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) February 9, 2022

Nesta quarta-feira (9), após a demissão do ex-BBB, a Jovem Pan emitiu um comunicado, onde, sem citar o nome do comentarista demitido, afirma que dá limites aos seus comentaristas, porém respeitando as legislações vigentes no País, e que não endossa qualquer manifestação que leve a discurso de ódio.