Monark é demitido do Flow Podcast após fala defendendo o nazismo

Em comunicado publicado nas redes sociais, os Estúdios Flow informaram o desligamento do youtuber Bruno Aiub, o Monark, da empresa - produtora do Flow Podcast. A nota foi publicada na tarde desta terça-feira (8).

Em episódio que foi ao ar nessa segunda-feira (7), o apresentador defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil - o que é ilegal. A fala repercutiu, com críticas e perda de patrocínios pelo programa. E culminou na demissão de Monark.

Fala nazista

Durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), Monark ainda fez incitações preconceituosas contra judeus e opinou sobre partidos de esquerda e direita.

"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião [...] Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", disse. O episódio 545, onde a fala nazista foi feita, foi retirado do ar pela empresa.

Assista ao vídeo:

Meu apoio ao povo judeu. É inconcebível em 2022 achar que o nazismo possa ter espaço. É uma ideologia genocida que assim como o comunismo, só trouxe destruição



Lembrando que o Monark é da turma do Sérgio Moro e o podcast é alinhado ao MBLpic.twitter.com/Sw4f88Yjtj — Kim D. Paim (@kimpaim) February 8, 2022

A decisão pela demissão “foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos de boa prática, visão e missão nos Estúdios Flow", afirma o texto. "Pedimos desculpas a todas as pessoas, em especial à comunidade judaica”, ressalta a empresa.

Youtuber pediu desculpas

Após a repercussão da fala, Monark publicou vídeos pedindo desculpas à comunidade judaica. Ele justificou que "estava bêbado" e pediu perdão pela "insensibilidade".

"Eu queria pedir desculpa mesmo porque eu errei. Eu estava muito bêbado e fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, mas fui defender essa ideia de um jeito muito burro. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica", comentou.

Confira vídeo de desculpas:

Na sequência de desculpas, o agora ex-apresentador do Flow Podcast ainda pede "compreensão": "são quatro horas de conversa. Dá a entender que eu estava defendendo coisas abomináveis. É uma merda, errei para caralh*".

Leia a nota na íntegra

Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis e polêmicos, buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias pré-concebidas. É isso o que sempre acreditamos e defendemos.

O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência.

Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades.

Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Assim, o episódio 545 do Flow Podcast foi tirado do ar em todas as plataformas. Comunicamos também a decisão de que, a partir deste momento, o youtuber Bruno Aiub (@Monark), está desligado dos Estúdios Flow.

Esta decisão foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos de boa prática, visão e missão dos Estúdios Flow. Lamentamos profundamente o episódio ocorrido.

Pedimos desculpas a todas as pessoas, em especial à comunidade judaica. Repudiamos todo e qualquer tipo de posicionamento que possa ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo social.

Por fim, aos nossos fãs, convidados, ouvintes, equipe e apoiadores, fica a mensagem de que iremos superar essa situação, contribuindo para uma sociedade mais justa e transparente, o que sempre foi nosso objetivo, exprimindo opiniões francas e livres, com a liberdade de expressão amparada por preceitos legais.