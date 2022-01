Filho de Faustão de 17 anos estaria namorando modelo de 33 anos, diz colunista

O filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme Silva, compartilhou foto ao lado da nova namorada nas redes sociais e não de demorou para que o relacionamento viesse à público. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a moça no registro é a modelo Schynaider Moura, de 33 anos.

Foto: reprodução/Instagram

A relação dos dois seria recente, iniciada ainda depois do Réveillon, já que o rapaz ainda estava com a jovem Esther Marques no último dia do ano. Eles teriam viajado juntos na ocasião, mas o envolvimento não decolou.

Mensagens dos amigos

Schynaider é natural do Piauí e já venceu um concurso de moda em 2001. Ela é ex-esposa de Mário Bernardo Garnero e mãe de três filhas. Enquanto isso, o filho de Faustão tem 17 anos.

Foto: reprodução/Instagram

Nas redes, amigos e pessoas próximas desejaram sorte ao provável casal. "Seus lindos", escreveu a apresentadora Sabrina Sato em um dos comentários mais curtidos pelos seguidores de João.